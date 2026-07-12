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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva volta a Salvador e gera alerta para trovoadas; confira previsão

Depois de uma segunda-feira de tempo firme, a capital baiana volta a enfrentar pancadas de chuva

Beatriz Santos
Por
Dados foram divulgados pelo Clima Tempo
Dados foram divulgados pelo Clima Tempo - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Quem pretende aproveitar o início da semana ao ar livre em Salvador deve ficar atento à previsão do tempo. A segunda-feira, 13, será o único dia sem expectativa de chuva na capital baiana, mas a partir de terça-feira, 14, o cenário muda, com retorno das pancadas, possibilidade de trovoadas e tempo instável até o próximo domingo, 19, segundo o Climatempo.

Ao longo da semana, os termômetros devem oscilar entre 20°C e 29°C, mantendo o padrão típico do inverno em Salvador, com muitas nuvens, elevada umidade e chuva em diferentes períodos do dia.

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Segunda-feira será o único dia de tempo firme

Depois de um domingo com sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos, a segunda-feira terá o tempo mais estável da semana. A previsão indica sol com algumas nuvens, sem registro de chuva e temperaturas entre 21°C e 29°C.

Será a melhor oportunidade para atividades ao ar livre antes da mudança nas condições meteorológicas.

Chuva e trovoadas retornam já na terça

A instabilidade volta a ganhar força na terça-feira, 14. O dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas variam entre 23°C e 26°C, enquanto a probabilidade de chuva chega a 89%.

Na quarta-feira, 15, o tempo permanece instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens durante a tarde. À noite, o tempo volta a firmar. A máxima prevista é de 25°C, com 95% de chance de chuva e acumulado estimado em 5,7 milímetros.

Instabilidade continua até o fim de semana

Na quinta-feira, 16, o cenário pouco muda. O dia começa com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Os termômetros ficam entre 20°C e 25°C, com 76% de probabilidade de chuva.

Já na sexta-feira, 17, o céu permanece bastante nublado ao longo do dia. A previsão indica possibilidade de chuva fraca, com acumulado de 0,7 milímetro, temperaturas entre 21°C e 26°C e ventos de até 20 km/h.

O sábado, 18, também será marcado por muitas nuvens e períodos de céu encoberto. As pancadas de chuva devem ocorrer principalmente durante a noite. A mínima será de 22°C e a máxima de 26°C, com 70% de chance de precipitação.

No domingo, 19, a previsão continua indicando sol entre nuvens e chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas permanecem entre 22°C e 26°C, com acumulado previsto de 5,8 milímetros e 79% de probabilidade de chuva, encerrando uma semana marcada pelo retorno da instabilidade em Salvador.

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