Concurso Ideias Inovadoras abre inscrições para startups na Bahia

Com inscrições abertas até o dia 11 de junho, o Concurso Ideias Inovadoras surge como uma oportunidade estratégica para impulsionar projetos tecnológicos na Bahia. A iniciativa, promovida pela Incubadora Desavexe — vinculada ao Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e ao Hub Salvador — tem como foco premiar startups e propostas inovadoras intensivas em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

A chamada pública contempla projetos voltados a áreas consideradas estratégicas, como agroindústria, saúde, indústria, energia e sustentabilidade. Entre as tecnologias priorizadas estão inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, APIs e ciência de dados. O edital destaca ainda a importância de soluções em que a tecnologia seja o elemento central, incluindo desenvolvimento de software, sistemas embarcados, segurança da informação e plataformas digitais escaláveis.

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Baseada na Lei de TICs, a proposta busca estimular iniciativas com potencial de desenvolvimento tecnológico próprio, alinhadas às exigências técnicas e legais que regem investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Nesse contexto, o concurso também se posiciona como ferramenta de fortalecimento do ecossistema local.

Para o professor da Escola de Administração da UFBA e coordenador do Laboratório de Tecnologias de Gestão, Silvio Araujo, a iniciativa cumpre um papel relevante dentro de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento. “Do ponto de vista da política industrial, o concurso insere-se na lógica da Nova Indústria Brasil, reconhecendo o setor de TIC como vetor de transformação produtiva.

Para a Bahia, esse alinhamento tem dimensão estratégica particular. O estado dispõe de infraestrutura acadêmica e de pesquisa significativa, com instituições como a UFBA formando continuamente profissionais em áreas tecnológicas, mas ainda carece de mecanismos eficazes de conversão desse capital humano em empresas inovadoras ativas no mercado nacional. Iniciativas como essa fortalecem o ecossistema ao criar densidade nessa cadeia”.

Além do impacto estrutural, o concurso também oferece benefícios diretos aos participantes. As propostas vencedoras receberão premiação financeira, além de visibilidade e oportunidades de conexão com empresas e agentes do ecossistema de inovação. Segundo o CEO da Desavexe, Antônio Rocha, o público-alvo é amplo:

“Podem participar startups de base tecnológica, micro e pequenas empresas inovadoras, empreendimentos em estágio inicial, além de pesquisadores, desenvolvedores e empreendedores com projetos em fase de validação tecnológica, desde que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento. As ideias vencedoras receberão premiação financeira, além de visibilidade e oportunidades de conexão com o ecossistema de inovação", afirmou.

A possibilidade de conexão com grandes empresas é, inclusive, um dos diferenciais destacados por Tatiana Carvalho, coordenadora do Hub Conecta Unifacs. Para ela, o concurso amplia as chances de transformação das ideias em soluções reais de mercado. “São iniciativas como essa que fortalecem o ecossistema. Nossos alunos estão mega engajados”, comemora.