Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FERIADÃO

Confira movimento de saída de Salvador nesta quinta

Quatro embarcações funcionam com saídas de hora em hora

Redação

Por Redação

20/11/2025 - 11:57 h | Atualizada em 20/11/2025 - 13:38
Imagem ilustrativa da imagem Confira movimento de saída de Salvador nesta quinta
-

Com o feriadão do Dia da Consciência Negra, que começa nesta quinta-feira, 20, inúmeros soteropolitanos vão aproveitar para curtir os dias de folga longe de Salvador. Desta vez, não há muitos problemas em relação às filas de espera para usuários que optaram por utilizar o ferry boat.

Segundo informações do Internacional Travessias Salvador, o movimento tem sido de traquilo a moderado, desde as primeiras horas da manhã, tanto em direção a Bom Despacho, quanto no sentido inverso.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O sistema opera com quatro embarcações com saída de hora em hora. Os barcos são Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia e Anna Nery.

A expectativa é de que o fluxo siga tranquilo até o domingo (23).

Leia Também:

Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
Feriado da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em Salvador
Novo feriado? Salvador ganha data comemorativa pré-carnaval

Travessia Salvador–Morro de São Paulo opera normalmente

A travessia de Salvador para Morro de São Paulo segue funcionando sem restrições e registra embarque dentro da normalidade em todos os horários previstos, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O último catamarã sairá da capital baiana às 14h30. No sentido inverso, saindo de Morro de São Paulo, os próximos horários disponíveis são 13h30 e 14h50. Até o momento, há vagas disponíveis para todas as viagens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Consciência negra Dia da Consciência Negra feriadão ferry ferry boat Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

Play

Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

x