Confira movimento de saída de Salvador nesta quinta

Com o feriadão do Dia da Consciência Negra, que começa nesta quinta-feira, 20, inúmeros soteropolitanos vão aproveitar para curtir os dias de folga longe de Salvador. Desta vez, não há muitos problemas em relação às filas de espera para usuários que optaram por utilizar o ferry boat.

Segundo informações do Internacional Travessias Salvador, o movimento tem sido de traquilo a moderado, desde as primeiras horas da manhã, tanto em direção a Bom Despacho, quanto no sentido inverso.

O sistema opera com quatro embarcações com saída de hora em hora. Os barcos são Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia e Anna Nery.

A expectativa é de que o fluxo siga tranquilo até o domingo (23).

Travessia Salvador–Morro de São Paulo opera normalmente

A travessia de Salvador para Morro de São Paulo segue funcionando sem restrições e registra embarque dentro da normalidade em todos os horários previstos, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O último catamarã sairá da capital baiana às 14h30. No sentido inverso, saindo de Morro de São Paulo, os próximos horários disponíveis são 13h30 e 14h50. Até o momento, há vagas disponíveis para todas as viagens.