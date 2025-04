Conflito territorial: polícia mira facções em Brotas e bairros vizinhos

Alvos investigados são responsáveis por disputas territoriais em bairros de Salvador - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 26, uma operação cujo objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão de enfrentamento ao narcotráfico. As diligências estão sendo feitas por equipes do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Os mandados estão sendo realizados em imóveis vinculados à integrantes de grupos criminosos com atuação nas regiões de Brotas, Cosme de Farias, Polêmica e Vila Laura. Conforme apuração do Portal A TARDE, a operação tem como um dos alvos principais Zoio de Gato, chefão do CV que comanda Polémica, Vila Laura e principalmente Cosme de Farias e Baixa do Tubo.

No ano passado o traficante foi alvo da operação Duplo X, mas conseguiu escapar e segue foragido.

Os alvos investigados são responsáveis por disputas territoriais naqueles bairros e possuem envolvimento direto com a logística do tráfico de drogas, incluindo armazenamento de entorpecentes, ocultação de armas de fogo e articulação de ações violentas contra grupos rivais, além da participação em homicídios.