SALVADOR
Conta de energia: 2ª via pode ser acessada online; saiba como
Serviço pode ser acessado através do portal ba.gov.br
Por Victoria Isabel
A Neoenergia Coelba passou a oferecer, a partir desta terça-feira, 6, de forma online, o serviço “Solicitar 2ª via de conta de energia – Fatura Simplificada”, que pode ser acessado através do portal ba.gov.br. O atendimento é gratuito e pode ser acessado a qualquer hora, todos os dias, sem necessidade de deslocamento ou filas.
De acordo com a Coelba, além de ser mais um canal para consultar débitos e emitir a segunda via simplificada das faturas em aberto. "A iniciativa reforça a segurança e a confiabilidade das informações, ajudando a reduzir riscos de fraude, já que o cliente acessa a fatura correta, com código de barras autêntico para pagamento", disse em nota.
Para débitos antigos, com mais de 365 dias, caso o cliente precise negociar, a orientação é entrar em contato pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba. A emissão digital também contribui para a sustentabilidade, ao reduzir o uso de papel.
Passo a passo para acessar o serviço:
- 1. Acessar o portal "ba.gov.br" e efetuar a autenticação, informando os dados de acesso (CPF/e-mail e senha) ou pela plataforma gov.br;
- 2. Pesquisar o serviço " SOLICITAR 2ª. VIA DE CONTA DE ENERGIA – FATURA SIMPLIFICADA";
- 3. Informar CPF / CNPJ do titular da conta;
- 4. Selecionar a data de nascimento do titular da conta ou o número do contrato relacionado;
- 5. Selecionar a unidade consumidora para que sejam trazidos o código de barras e a chave PIX para efetivação do pagamento no seu respectivo ambiente.
