Conta de energia: 2ª via pode ser acessada online; saiba como

A Neoenergia Coelba passou a oferecer, a partir desta terça-feira, 6, de forma online, o serviço “Solicitar 2ª via de conta de energia – Fatura Simplificada”, que pode ser acessado através do portal ba.gov.br. O atendimento é gratuito e pode ser acessado a qualquer hora, todos os dias, sem necessidade de deslocamento ou filas.

De acordo com a Coelba, além de ser mais um canal para consultar débitos e emitir a segunda via simplificada das faturas em aberto. "A iniciativa reforça a segurança e a confiabilidade das informações, ajudando a reduzir riscos de fraude, já que o cliente acessa a fatura correta, com código de barras autêntico para pagamento", disse em nota.

Para débitos antigos, com mais de 365 dias, caso o cliente precise negociar, a orientação é entrar em contato pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba. A emissão digital também contribui para a sustentabilidade, ao reduzir o uso de papel.

Passo a passo para acessar o serviço: