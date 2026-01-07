Menu
SALVADOR
SALVADOR

Conta de energia: 2ª via pode ser acessada online; saiba como

Serviço pode ser acessado através do portal ba.gov.br

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/01/2026 - 7:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Conta de energia: 2ª via pode ser acessada online; saiba como
-

A Neoenergia Coelba passou a oferecer, a partir desta terça-feira, 6, de forma online, o serviço “Solicitar 2ª via de conta de energia – Fatura Simplificada”, que pode ser acessado através do portal ba.gov.br. O atendimento é gratuito e pode ser acessado a qualquer hora, todos os dias, sem necessidade de deslocamento ou filas.

De acordo com a Coelba, além de ser mais um canal para consultar débitos e emitir a segunda via simplificada das faturas em aberto. "A iniciativa reforça a segurança e a confiabilidade das informações, ajudando a reduzir riscos de fraude, já que o cliente acessa a fatura correta, com código de barras autêntico para pagamento", disse em nota.

Para débitos antigos, com mais de 365 dias, caso o cliente precise negociar, a orientação é entrar em contato pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba. A emissão digital também contribui para a sustentabilidade, ao reduzir o uso de papel.

Passo a passo para acessar o serviço:

  • 1. Acessar o portal "ba.gov.br" e efetuar a autenticação, informando os dados de acesso (CPF/e-mail e senha) ou pela plataforma gov.br;
  • 2. Pesquisar o serviço " SOLICITAR 2ª. VIA DE CONTA DE ENERGIA – FATURA SIMPLIFICADA";
  • 3. Informar CPF / CNPJ do titular da conta;
  • 4. Selecionar a data de nascimento do titular da conta ou o número do contrato relacionado;
  • 5. Selecionar a unidade consumidora para que sejam trazidos o código de barras e a chave PIX para efetivação do pagamento no seu respectivo ambiente.

coelba fatura simplificada Neoenergia segunda via serviço online

x