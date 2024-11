Crianças atípicas terão sessão inclusiva de Natal em shopping

A sessão “Um Natal Inesquecível” ocorrerá na Praça Central (piso L1) antes da abertura do shopping - Foto: Divulgação

Pessoas autistas, com deficiência ou sensibilidade sensorial, terão a oportunidade de participar de um natal inclusivo, de forma gratuita, que ocorrerá , neste domingo, 10, às 11h, com um espetáculo especial para a chegada do Papai Noel, no Shopping Bela Vista.



A sessão “Um Natal Inesquecível” ocorrerá na Praça Central (piso L1) antes da abertura do shopping, com intérprete de Libras e ajustes sensoriais, incluindo sons reduzidos e luzes atenuadas, para oferecer um ambiente acolhedor e confortável para todo o público.

“Sempre buscamos promover programações inclusivas para que todos possam participar das atividades do Bela e no Natal não seria diferente. Queremos que as crianças atípicas e seus familiares se aventurem nesse espetáculo natalino e possam mergulhar na atração inédita Balloon Natal Experience, que também possui acessibilidade”, destaca Juliana Brandão, Gerente de Marketing do Bela Vista.

Com produção assinada por Licia Fabio Produções, o musical contará com corpo de baile da Cia On Broadway e os figurinos exclusivos assinados pelo estilista Fabio Sande. A narrativa lúdica do espetáculo mostra os enfeites de Natal ganhando vida e ensina lições de união e solidariedade.

Balloon Natal Experience

A decoração de Natal do Bela Vista é destaque com o Balloon Natal Experience, uma atração internacional inédita na Bahia. A experiência imersiva ocorre dentro de uma caixa de presente sensorial musical, que inclui uma piscina com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões, sendo uma diversão para todas as idades. O acesso à Balloon Experience é livre, com ingressos a partir de R$ 20 para uma imersão de 20 minutos.

No centro da Praça Central, uma árvore de 12 metros de altura permite a visita ao seu interior, onde a Sala Prata de efeitos espelhados aguarda os visitantes, além da Bola de Natal giratória, uma atração gratuita para a criançada. As luzes pisca-pisca iluminam os corredores do shopping, criando um ambiente mágico com espaços instagramáveis, presépio e o Trono do Papai Noel com Espaço Pet. A decoração da fachada, assinada pela Blachère – empresa responsável pela iluminação da Champs Élysées em Paris – proporciona um espetáculo à parte.

SERVIÇO:

Sessão Inclusiva: Espetáculo ‘Um Natal Inesquecível’

Data: 10 de novembro (domingo)

Local: Praça Central (piso L1) do Shopping Bela Vista

Hora: 11h

Evento Gratuito

Balloon Experience

Período: 3 de novembro a 24 de dezembro

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista

Horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 9h às 22h | domingo: das 12h às 21h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$20 + 1kit lápis e caderno (meia-social)

Classificação: Livre