Criminosos fazem mulher e idosa reféns no Arenoso, em Salvador

Crime foi transmitido ao vivo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A manhã de segunda-feira, 24, já começou com um caso de violência em Salvador. Uma idosa, uma mulher e um jove foram feitos reféns dentro de um casa localizada no bairro do Arenoso. Os criminosos tentavam fugir e acabaram invadindo a residência.

Vídeos recebidos pelo Portal A TARDE mostram um dos criminosos apontando a arma para a cabeça da idosa que está em desespero. O crime foi transmitido ao vivo nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), informou que o crime foi cometido por por seis indivíduos, incluindo um adolescente. Os criminosos invadiram a residência das vítimas após um tiroteio com policiais militares no bairro.

As negociações do sequestro foram feitas por equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), sob o comando do tenente-coronel Luciano Jorge e também pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Após duas horas as vítimas foram libertadas sem ferimentos, porém as mulheres precisaram de atendimento médico e foram levadas pelo Samu para uma unidade de saúde. Os bandidos foram presos pela Polícia Militar.

Na ação, os policiais apreenderam com os autores do crime duas pistolas e coletes balísticos.

A ocorrência será registrada na Central de Flagrantes.