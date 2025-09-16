Menu
HOME > SALVADOR
3ª EDIÇÃO

Curso O Poder da Voz oferece experiência imersiva em Salvador

Capacitação acontece no sábado, 20, das 15h às 18h, no Hotel da Bahia

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 19:06 h
Dina Rachid
Dina Rachid -

O curso O Poder da Voz chega à sua terceira edição aberta ao público com o formato imersivo RACHID Experience. A capacitação acontece no sábado, 20, das 15h às 18h, no Hotel da Bahia, em Salvador.

Idealizada pela comunicadora Dina Rachid - com mais de 40 anos de atuação em rádio, TV, estúdios, eventos e treinamentos, a vivência é baseada no exclusivo Método RACHID, que trabalha seis pilares fundamentais da comunicação eficaz: Ritmo, Articulação, Conexão, Harmonia, Intenção e Direção.

“Será uma experiência intensa, viva e pulsante, que convida os participantes a descobrirem o potencial da própria voz como ferramenta de expressão, liderança e transformação pessoal”, garante a radialista.

Durante 3 horas, o público participa de exercícios práticos, dinâmicas em grupo, estímulos sensoriais e momentos de escuta ativa e fala com propósito. Tudo isso em um ambiente acolhedor, com trilha sonora ao vivo do DJ JR.

No encerramento haverá um happy hour com degustação de vinho e um momento descontraído para troca de experiências e networking qualificado entre os participantes. As vagas são limitadas. Mais informações: (71) 98163‑1556 ou [email protected].

x