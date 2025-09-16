Menu
DECISÃO JUDICIAL

Filho de vereadora que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça

Justiça revogou a prisão de Cleydson Cardoso Costa Filho, acusado de atropelar maratonista na Pitubai

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/09/2025 - 18:42 h | Atualizada em 16/09/2025 - 18:58
Cleydson Cardoso e o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Cleydson Cardoso e o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos -

O empresário que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro, na Pituba, Orla de Salvador, teve a liberdade provisóra concedia pela Justiça. Cleydson Cardoso é acusado de tentativa de homicídio qualificado, mas responderá pelo crime em liberdade provisória.

A decisão, assinada pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, no dia 11 de setembro, e que o Portal A TARDE teve acesso, contrariou o pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que havia denunciado o réu por homicídio doloso e solicitado a manutenção da prisão, justificando que Cleydson poderia comprometer a ordem pública e influenciar testemunhas.

Apesar do pedido, o magistrado avaliou que, mesmo com a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, não havia fundamentos suficientes para justificar a prisão preventiva. Além disso, ressaltou ainda que o acusado possui bons antecedentes e não tem registros de outros delitos.

Medidas cautelares

Apesa da revogação, o filho da vereadora vai precisar cumprir medidas cautelares, como:

  • Comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades;
  • Não frequentar locais com consumo de bebida alcoólica, como bares, restaurantes, boates, praias e eventos sociais;
  • Não dirigir veículos;
  • Não manter contato com a vítima nem com testemunhas do caso;
  • Cumprir recolhimento domiciliar a partir das 19h, além de finais de semana, feriados e dias de folga;
  • Não deixar a comarca sem autorização judicial;
  • Usar tornozeleira eletrônica para monitoramento.

ADA: ascensão e queda da facção que surgiu do racha do Comando Vermelho
Dono de bar é brutalmente agredido ao surpreender suspeito de furto
Serial killer baiano? Suspeito preso em Goiás pode ter feito outras vítimas

Relembre o caso

Emerson Pinheiro, de 29 anos, foi atropelado em um treino coletivo de corrida. Ele fou atingido por um carro em alta velocidade que perdeu o controle, colidiu contra um poste e uma barraca antes de atingi-lo. O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas.

O filho de vereadora Débora Santana em flagrante logo após o acidente, apresentando sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado inicialmente por lesão corporal culposa grave, agravada pela ingestão de álcool.

Na época, a mãe do acusado, a vereadora Débora Santana, se manifestou em nota, demonstrando solidariedade à vítima e à família.

x