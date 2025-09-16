Filho de vereadora que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça

Cleydson Cardoso e o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro, na Pituba, Orla de Salvador, teve a liberdade provisóra concedia pela Justiça. Cleydson Cardoso é acusado de tentativa de homicídio qualificado, mas responderá pelo crime em liberdade provisória.

A decisão, assinada pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, no dia 11 de setembro, e que o Portal A TARDE teve acesso, contrariou o pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que havia denunciado o réu por homicídio doloso e solicitado a manutenção da prisão, justificando que Cleydson poderia comprometer a ordem pública e influenciar testemunhas.

Apesar do pedido, o magistrado avaliou que, mesmo com a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, não havia fundamentos suficientes para justificar a prisão preventiva. Além disso, ressaltou ainda que o acusado possui bons antecedentes e não tem registros de outros delitos.

Medidas cautelares

Apesa da revogação, o filho da vereadora vai precisar cumprir medidas cautelares, como:

Comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades;

Não frequentar locais com consumo de bebida alcoólica, como bares, restaurantes, boates, praias e eventos sociais;

Não dirigir veículos;

Não manter contato com a vítima nem com testemunhas do caso;

Cumprir recolhimento domiciliar a partir das 19h, além de finais de semana, feriados e dias de folga;

Não deixar a comarca sem autorização judicial;

Usar tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Relembre o caso

Emerson Pinheiro, de 29 anos, foi atropelado em um treino coletivo de corrida. Ele fou atingido por um carro em alta velocidade que perdeu o controle, colidiu contra um poste e uma barraca antes de atingi-lo. O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas.

O filho de vereadora Débora Santana em flagrante logo após o acidente, apresentando sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado inicialmente por lesão corporal culposa grave, agravada pela ingestão de álcool.

Na época, a mãe do acusado, a vereadora Débora Santana, se manifestou em nota, demonstrando solidariedade à vítima e à família.