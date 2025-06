De Kátia Vargas a Lucas Terra: veja os casos emblemáticos de Daniel Keller

Advogado criminalista e professor universitário, Daniel Keller - Foto: Reprodução/Redes sociais

O advogado criminalista e professor universitário Daniel Joau Perez Keller, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 13, em um apartamento no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Reconhecido por sua atuação em casos de grande repercussão no estado, como o da médica Kátia Vargas e o do adolescente Lucas Terra.

De acordo com a Polícia Civil, uma arma de fogo foi localizada no local e será periciada. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga as circunstâncias da morte. Ainda não há informações confirmadas sobre a causa.

Trajetória acadêmica e profissional

Natural de Salvador, Keller era uma figura respeitada no meio jurídico baiano. Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (2007) e com especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia (2009), ele lecionou em instituições como UCSal, Faculdade Ruy Barbosa e FTC. Também era sócio do escritório Daniel Keller Advocacia Criminal, com atuação em casos de grande repercussão estadual e nacional.

Caso Kátia Vargas: tragédia em Ondina

Entre os processos mais notórios, Keller foi advogado da família dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, mortos em um acidente de trânsito em outubro de 2013, que teve como ré a médica Kátia Vargas. O caso gerou comoção e teve ampla cobertura da imprensa, pela brutalidade do impacto e pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

A defesa da médica sustentou que se tratava de uma fatalidade sem intenção, e em 2017, Kátia Vargas foi absolvida em júri popular. A decisão chegou a ser anulada, mas acabou mantida posteriormente pelo Tribunal de Justiça.

Caso Lucas Terra: um crime que chocou o país

Keller também atuou no caso Lucas Terra, crime bárbaro ocorrido em 2001, quando o adolescente de 14 anos foi assassinado após, segundo a denúncia, flagrar uma relação sexual entre dois pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O corpo de Lucas foi encontrado carbonizado dentro de uma caixa de madeira, em um terreno baldio.

A morte precoce de Keller choca o meio jurídico e deixa uma lacuna na advocacia criminal baiana. A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) e diversas instituições manifestaram pesar.