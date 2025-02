Demitido e condenado: ex-PM é detido em Salvador e tira foto sorrindo

Djair Ferreira Bastos foi preso na madrugada do último sábado, 15 - Foto: Divulgação

Um ex-policial militar identificado como Djair Ferreira Bastos foi detido na madrugada do último sábado, 15, após ser flagrado com um carro com restrição de roubo, na Rua Fernandes Vieira Mares, no bairro da Calçada, em Salvador, por volta de 0h55 no último sábado, 15.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 16ª CIPM notou um Fiat Mobi preto, placa RDF1D13, abandonado e aberto em frente à unidade. Enquanto os agentes verificavam a situação, Djair apareceu no local com voz embargada e fala desconexa, não conseguindo explicar de forma entendível as razões para estar com o carro aberto, batido e abandonado em via pública.

Ao verificar a placa, a PM descobriu que o carro tinha restrição de roubo. Logo em seguida, foi dada voz de prisão ao suspeito, que reagiu, destruiu um celular e tentou depredar a viatura durante o deslocamento para a Central de Flagrantes. Chamou a atenção o ato de sorrir para foto tirada pelos policiais.

Além disso, o homem ainda ameaçou os policiais, simulando lesões, que segundo ele seriam colaboradoras para que os policiais “perdessem a farda” e que se isso não acontecesse, ele mesmo “iria matá-los”. Ainda durante a contenção, um policial sofreu lesão no joelho e precisou de atendimento médico. O veículo foi removido.

No entanto, de acordo com a Polícia Civil, a restrição de roubo correspondia ao ano de 2022 e o veículo foi restituído ao próprio conduzido. Atualmente, a restrição inexiste. O caso foi registrado, Djair foi ouvido e liberadado.