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Denúncia aponta gatos em situação de abandono em condomínio de Salvador

Moradores relatam abandono prolongado, falta de cuidados e forte odor no condomínio

Luan Julião
Por
Moradores relatam impacto na rotina do condomínio, que abriga crianças e idosos
Moradores relatam impacto na rotina do condomínio, que abriga crianças e idosos - Foto: Google Street View

Em um apartamento do condomínio Casa Branca 1, no bairro Granjas Rurais, em Salvador, mais de dez gatos estariam vivendo em condições consideradas precárias, com relatos de abandono, falta de cuidados básicos e impactos diretos na vizinhança.

Segundo relatos obtidos com exclusividade pela reportagem do portal A TARDE, o imóvel não é habitado de forma contínua pelo proprietário, que comparece ao apartamento apenas de forma esporádica para deixar água e ração. No restante do tempo, os animais permanecem sozinhos, trancados e sem acompanhamento regular.

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Condições de abandono e insalubridade

O cenário descrito inclui ausência de higiene adequada, acúmulo de sujeira e forte odor de fezes e urina, que se espalha pelo condomínio e atinge outras unidades. O residencial abriga famílias com crianças e idosos.

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Ainda de acordo com os moradores, alguns gatos conseguem escapar do imóvel, mesmo com telas de proteção, e há registros de animais que teriam desaparecido ou sido encontrados mortos.

Tentativas de solução e notificações

A situação, segundo os relatos, se prolonga há mais de um ano. Eles afirmam que a administração do condomínio já foi acionada diversas vezes e que o proprietário do imóvel teria sido notificado, mas o problema persiste.

Os moradores também relatam que tentaram acionar a Polícia Militar, mas teriam sido informados de que o caso não se enquadra como ocorrência de competência da instituição. Além disso, afirmam enfrentar dificuldades para contato com o setor de Zoonoses da capital baiana.

Ainda segundo os relatos, também foram feitas tentativas de apoio junto a órgãos públicos e entidades de proteção animal, sem retorno efetivo até o momento. Em uma das ocasiões, teriam sido orientados a procurar o setor de zoonoses.

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Condomínio crime denúncia Salvador

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