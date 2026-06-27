Denúncia aponta gatos em situação de abandono em condomínio de Salvador

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Em um apartamento do condomínio Casa Branca 1, no bairro Granjas Rurais, em Salvador, mais de dez gatos estariam vivendo em condições consideradas precárias, com relatos de abandono, falta de cuidados básicos e impactos diretos na vizinhança.

Segundo relatos obtidos com exclusividade pela reportagem do portal A TARDE, o imóvel não é habitado de forma contínua pelo proprietário, que comparece ao apartamento apenas de forma esporádica para deixar água e ração. No restante do tempo, os animais permanecem sozinhos, trancados e sem acompanhamento regular.

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Condições de abandono e insalubridade

O cenário descrito inclui ausência de higiene adequada, acúmulo de sujeira e forte odor de fezes e urina, que se espalha pelo condomínio e atinge outras unidades. O residencial abriga famílias com crianças e idosos.

Ainda de acordo com os moradores, alguns gatos conseguem escapar do imóvel, mesmo com telas de proteção, e há registros de animais que teriam desaparecido ou sido encontrados mortos.

Tentativas de solução e notificações

A situação, segundo os relatos, se prolonga há mais de um ano. Eles afirmam que a administração do condomínio já foi acionada diversas vezes e que o proprietário do imóvel teria sido notificado, mas o problema persiste.

Os moradores também relatam que tentaram acionar a Polícia Militar, mas teriam sido informados de que o caso não se enquadra como ocorrência de competência da instituição. Além disso, afirmam enfrentar dificuldades para contato com o setor de Zoonoses da capital baiana.

Ainda segundo os relatos, também foram feitas tentativas de apoio junto a órgãos públicos e entidades de proteção animal, sem retorno efetivo até o momento. Em uma das ocasiões, teriam sido orientados a procurar o setor de zoonoses.