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MOBILIDADE

Desabamento no Campo Grande afeta rota de mais de 30 linhas em Salvador

Queda de andaime no Campo Grande provoca mudanças no transporte público de Salvador

Brenda Roberta
Por
O trecho interditado pela Transalvador
O trecho interditado pela Transalvador - Foto: Bruno Dias /Ag. A TARDE

Após o desabamento de estruturas metálicas na região do Campo Grande, em Salvador, o itinerário de 32 linhas de ônibus que circulam pela Avenida Sete de Setembro, na altura do Passeio Público, foi alterado na manhã desta segunda-feira, 16.

O treco do acidente foi interditado pela Transalvador. Para garantir o fluxo do transporte público, os coletivos passaram a utilizar o Vale do Canela como rota alternativa.

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No trajeto provisório, os veículos são desviados pela Rua Gamboa de Baixo e seguem pela Rua Banco dos Ingleses até acessarem o Campo Grande, ponto a partir do qual retomam seus itinerários de origem.

Confira a lista completa das 32 linhas afetadas:

  • 0101 - Lapa / Graça
  • 0137 - Lapa - Barra Avenida / Barra
  • 0140 - Lapa / Rio Vermelho (Via Cardeal da Silva)
  • 0141 - Lapa / Federação - HGE
  • 0152 - Barbalho / Lapa - Garcia
  • 0201 - Ribeira / Bonfim - C. Grande
  • 0205 - Massaranduba / Forte de São Pedro
  • 0213 - Ribeira / Federação
  • 0221 - Ribeira / Barbalho - Garcia
  • 0302 - Boa Vista de São Caetano / Capelinha - Campo Grande
  • 0313 - F. Grande do Retiro / Barra
  • 0321 - Marechal Rondon / Barra
  • 0339 - T. Shopping da Bahia / Comércio R1
  • 0720 - Vale das Pedrinhas / Vila Rui Barbosa
  • 0933 - Doron - Rio das Pedras / Praça da Sé
  • 1001 - Aeroporto / Praça da Sé
  • 1035 - Aeroporto / Praça da Sé (Via Garibaldi)
  • 1130 - Cabula VI / Ondina
  • 1137 - Pernambués / Barra
  • 1150 - Terminal Acesso Norte - Terminal da França - Campo Grande / Pau Miúdo - Cidade Nova
  • 1203 - T. Neves / Campo Grande
  • 1230 - Sussuarana / Barra R2
  • 1303 - Castelo Branco / Campo Grande
  • 1358 - Est. Pirajá / Campo Grande - Barra
  • 1367 - Pau da Lima - Campo Grande / Barra
  • 1372 - Jardim Nova Esperança - Vila Mar / Comércio - Lapa
  • 1505 - Pirajá / Barra
  • 1511 - Conj. Pirajá / Engenho Velho da Federação
  • 1607 - Paripe / Barra
  • 1613 - Periperi / Campo Grande
  • 1633 - Mirantes de Periperi / Ondina
  • 1676 - T. França / T. Mané Dendê (Via Getúlio Vargas)

Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) estão posicionados na região para orientar os motoristas e monitorar o tráfego durante o desvio.

Andaime cai durante a madrugada e atinge Avenida Sete

A Construtora e Incorporadora Squadro, responsável pelos serviços na fachada do Palácio da Aclamação, atribuiu o desabamento de parte do andaime aos fortes ventos registrados na madrugada desta segunda-feira, 16.

A estrutura atingiu a Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande. Não houve feridos, e a obra estava paralisada no momento do acidente, sem funcionários no local.

O engenheiro Wilson Parcero, da Defesa Civil de Salvador (Codesal), também relacionou a queda à intensidade dos ventos.

O episódio provocou ainda a queda de um galho de uma árvore centenária em frente ao palácio. Apesar do ocorrido, a construtora afirma que a abertura da primeira etapa do CCBB Salvador, prevista para 21 de novembro, está mantida.

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