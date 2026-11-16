Construtora atribui desabamento de andaime a fortes ventos em Salvador

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A queda de parte do andaime instalado na fachada do Palácio da Aclamação, em Salvador, foi atribuída aos fortes ventos da madrugada desta segunda-feira, 16, pela Construtora e Incorporadora Squadro.

A estrutura atingiu a Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, a cinco dias da abertura da primeira etapa do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), prevista para 21 de novembro. A empresa afirma que o episódio não provocará atrasos.



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Em nota, a Construtora e Incorporadora Squadro, responsável pelos serviços, afirmou que a estrutura cedeu e atingiu a Avenida Sete de Setembro.

"Não houve feridos. A obra estava paralisada no momento da ocorrência e não havia funcionários no local", afirmou a empresa.

Codesal aponta danos do desabamento

O engenheiro Wilson Parcero, da Defesa Civil de Salvador (Codesal), também relacionou o desabamento à intensidade dos ventos.

"A estrutura instalada para os serviços na fachada não resistiu às condições climáticas", explicou o profissional para reportagem do portal A TARDE que esteveno local.

A ocorrência ainda provocou a queda de um galho de uma árvore centenária que fica em frente ao palácio.

Equipes da Coelba e da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) atuaram na remoção dos materiais e na desobstrução da pista. A retirada das partes restantes do andaime dependia da chegada de um caminhão Munck, equipamento utilizado para içar estruturas pesadas.

"A área foi interditada por trabalhadores para garantir a segurança da via", afirmou a codesal em nota.

A Semob informou que os ônibus voltarão a circular pelo trecho assim que a via apresentar condições adequadas para o tráfego - Foto: Reprodução/Transalvador

Empresa diz que queda não atrasa abertura do CCBB neste sábado

A queda da estrutura acontece a cinco dias da abertura da sede física do CCBB Salvador, que será instalado no histórico Palácio da Aclamação.

A inauguração, marcada para 21 de novembro, terá como destaque a exposição “Nação Ilê”, mostra inédita dedicada à influência e à potência artístico-cultural do bloco afro Ilê Aiyê.

Nesta primeira etapa, o público terá acesso a mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência.

O projeto prevê que o CCBB Salvador tenha, ao todo, cerca de 10 mil metros quadrados.

A estrutura completa deverá reunir espaços para exposições, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.

A proposta do projeto é transformar o Palácio da Aclamação em um polo de atividades culturais, com programação artística e espaços voltados à circulação e à convivência do público. A implantação será feita por etapas, começando pela área que será aberta neste sábado

Queda de andaimes altera trânsito e circulação de ônibus

Para evitar o trecho interditado, os motoristas devem seguir pelo Politeama, acessar a Avenida Contorno e passar pelo Canela até chegar ao Campo Grande.

À reportagem do portal A TARDE, a Semob informou que os ônibus voltarão a circular pelo trecho assim que a via apresentar condições adequadas para o tráfego.

A construtora responsável pela obra está no local realizando a remoção da estrutura. A área foi isolada por trabalhadores para garantir a segurança da via.

Por medida de precaução, a Neoenergia Coelba também desligou a rede elétrica na região. De acordo com a Codesal, o serviço já está liberado para religação.

Já segundo informações da TV Bahia, mais de 30 linhas de ônibus tiveram seus percursos modificados para não passar pela região interditada.

Em caso de emergência, a Codesal orienta que a população se afaste de áreas de risco e procure um local seguro. O órgão reforça que que pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.

A Defesa Civil também recomenda o cadastro gratuito do CEP pelo SMS 40199 para o recebimento de alertas preventivos.



Salvador pode registrar rajadas de vento e chuva nesta semana

A formação de um ciclone na costa do Sudeste já influencia as condições climáticas em Salvador e em outras capitais do Nordeste, conforme previsão meteorológica.

Na capital baiana, além dos 14 mm de chuva previstos para esta segunda-feira, 16, a população também deve enfrentar ventos fortes, com rajadas que podem chegar a 52 km/h.

A probabilidade de precipitação na capital baiana é de 92%, segundo a empresa de meteorologia Nottus.

A previsão indica que as instabilidades devem continuar atuando sobre o Nordeste em razão da formação do ciclone na costa do Sudeste.

O sistema também está associado a áreas de baixa pressão e a uma frente fria entre a Argentina e o Uruguai, favorecendo a ocorrência de chuvas em diferentes regiões do país.