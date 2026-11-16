Falta de energia atinge Cabula e outros bairros nesta segunda (16/11)

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Cabula e outros três bairros serão atingidos pela falta de energia nesta segunda-feira, 16. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, em todos os casos, as pausas ocorrerão das 10h às 16h.

Além do Cabula, durante o período, também serão afetados Boa Vista de São Caetano, Nazaré e Saboeiro.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Vale lembrar que os outros bairros não informados não estão livres de uma queda de energia temporária, sem ser programada, sobretudo devido às condições climáticas da capital baiana.

Confira trechos sem energia em cada bairro:

Boa Vista de São Caetano: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162.

Cabula: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.

Nazaré: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.

Saboeiro: Beco da Coruja, 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; Alameda Zulmira Ferreira, 42.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: