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SALVADOR

Despedida de Kinho do Rodo será neste domingo em Salvador

Cantor será velado no Cemitério Bosque da Paz após morte confirmada neste sábado

Iarla Queiroz
Por

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Despedida de Kinho do Rodo acontece neste domingo
Despedida de Kinho do Rodo acontece neste domingo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A despedida de Kinho do Rodo já tem data, horário e local definidos. O velório do artista acontece neste domingo, 03, em Salvador, conforme divulgado pela equipe nas redes sociais.

O cantor, que marcou o pagode baiano, morreu na madrugada deste sábado, 02, após passar mal, gerando uma onda de homenagens entre fãs.

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Onde e quando será o velório

A cerimônia está marcada para começar às 8h, na sala 05 do Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília.

A despedida deve seguir até às 11h45, no mesmo local, onde também será realizado o sepultamento.

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Comoção entre fãs

A morte de Marcos Santos Neves, conhecido artisticamente como Kinho do Rodo, mobilizou fãs e admiradores desde as primeiras horas após a confirmação.

Nas redes sociais, mensagens de carinho e homenagens ao artista se multiplicaram ao longo do sábado.

Trajetória no pagode baiano

Kinho do Rodo ganhou destaque à frente da banda O Rodo da Bahia, tornando-se um nome conhecido no cenário musical local.

Entre os sucessos que marcaram sua carreira está a música Colinho de Papai, que ajudou a consolidar sua popularidade no gênero.

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Tags:

música Salvador

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