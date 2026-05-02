SALVADOR
Despedida de Kinho do Rodo será neste domingo em Salvador
Cantor será velado no Cemitério Bosque da Paz após morte confirmada neste sábado
A despedida de Kinho do Rodo já tem data, horário e local definidos. O velório do artista acontece neste domingo, 03, em Salvador, conforme divulgado pela equipe nas redes sociais.
O cantor, que marcou o pagode baiano, morreu na madrugada deste sábado, 02, após passar mal, gerando uma onda de homenagens entre fãs.
Onde e quando será o velório
A cerimônia está marcada para começar às 8h, na sala 05 do Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília.
A despedida deve seguir até às 11h45, no mesmo local, onde também será realizado o sepultamento.
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Comoção entre fãs
A morte de Marcos Santos Neves, conhecido artisticamente como Kinho do Rodo, mobilizou fãs e admiradores desde as primeiras horas após a confirmação.
Nas redes sociais, mensagens de carinho e homenagens ao artista se multiplicaram ao longo do sábado.
Trajetória no pagode baiano
Kinho do Rodo ganhou destaque à frente da banda O Rodo da Bahia, tornando-se um nome conhecido no cenário musical local.
Entre os sucessos que marcaram sua carreira está a música Colinho de Papai, que ajudou a consolidar sua popularidade no gênero.
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