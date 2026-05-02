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SALVADOR

Vai declarar o IR? Estação Acesso Norte tem orientação gratuita

Ação será realizada em parceria com a Instituição Grau Técnico

Victoria Isabel
Por

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Estação Acesso Norte
Estação Acesso Norte - Foto: Divulgação / Metrô Bahia

Contribuintes que ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda podem contar com um atendimento gratuito oferecido pelo Metrô Bahia nos dias 4 e 5 de maio.

A ação será realizada das 8h às 12h, no mezanino da Estação Acesso Norte, em parceria com a Instituição Grau Técnico. O atendimento será feito por estudantes da instituição parceira, que irão fornecer orientações aos interessados.

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A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte tanto para pessoas físicas quanto para Microempreendedores Individuais (MEI) durante o período de prestação de contas com a Receita Federal.

De acordo com Cléo Garcia, gerente de atendimento do Metrô Bahia, a proposta é ampliar o papel das estações no cotidiano da população.

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"Nosso objetivo é transformar as estações em espaços que também ofereçam serviços úteis à população. Com essa parceria, conseguimos ampliar o acesso à informação e apoiar os clientes no cumprimento de uma obrigação importante, como a declaração do Imposto de Renda”, afirma.

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Tags:

declaração ir Imposto de Renda Salvador

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