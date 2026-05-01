Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTERAÇÃO

Metrô de Salvador vai abrir de madrugada neste domingo; saiba motivo

Mudança ocorre para facilitar o acesso do público

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador - Foto: Divulgação

O metrô de Salvador realizará uma operação especial na manhã deste domingo, 3, para atender ao público da 4ª Corrida do Bahia. As estações das linhas 1 e 2 funcionarão a partir das 4h30.

A mudança ocorre para facilitar o acesso dos corredores ao ponto de concentração, no Dique do Tororó, onde a programação tem previsão de início às 5h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corrida do Bahêa chega à 4ª edição com 10 mil participantes
Inscrições de vagas de emprego para mulheres no metrô terminam sexta
Da China a Salvador: as estações de metrô mais profundas do mundo

A empresa responsável orienta que o público siga as instruções dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e se programe com antecedência, a fim de agilizar o embarque.

Segundo o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a operação foi planejada para auxiliar no aumento do fluxo de passageiros no início do dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

metrô Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Metrô de Salvador
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Metrô de Salvador
Play

Moradora denuncia obra no Horto Florestal após danos à saúde e renda

Metrô de Salvador
Play

Kiss & Fly: o que a Vinci Airports ainda não respondeu sobre a cobrança no aeroporto de Salvador

Metrô de Salvador
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

x