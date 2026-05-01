Metrô de Salvador vai abrir de madrugada neste domingo; saiba motivo

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O metrô de Salvador realizará uma operação especial na manhã deste domingo, 3, para atender ao público da 4ª Corrida do Bahia. As estações das linhas 1 e 2 funcionarão a partir das 4h30.

A mudança ocorre para facilitar o acesso dos corredores ao ponto de concentração, no Dique do Tororó, onde a programação tem previsão de início às 5h.

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A empresa responsável orienta que o público siga as instruções dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e se programe com antecedência, a fim de agilizar o embarque.

Segundo o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a operação foi planejada para auxiliar no aumento do fluxo de passageiros no início do dia.