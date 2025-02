Despertar Criativo: oficina de teatro abre inscrições em Salvador

As sessões terão rodas de conversa, dinâmicas de grupo e exercícios criativos - Foto: Divulgação

A oficina '"Despertar Criativo - 100 ML de Teatro", que acontece no dia 09 de março, às 9h, no SESC Casa do Comércio, em Salvador, estão com as incrições abertas. A iniciativa utiliza o teatro e técnicas integrativas, como meditação, respiração consciente e exercícios sistêmicos para fortalecer a autoestima, desenvolver a comunicação e estimular a criatividade dos participantes.

Criada pela arte-educadora e terapeuta Lia Vasconcelos, a metodologia "100 ML de Teatro" é inspirada no Teatro do Oprimido (Augusto Boal) e em abordagens terapêuticas como o Psicodrama (J. Levy Moreno) e a Constelação Familiar Sistêmica (Bert Hellinger). Também utiliza elementos de Programação Neurolinguística (PNL) e Comunicação Não Violenta (CNV) para ampliar as possibilidades de expressão e relacionamento interpessoal.

As sessões são compostas por rodas de conversa, dinâmicas de grupo e exercícios criativos, permitindo aos participantes superar bloqueios, identificar padrões de comportamento e desenvolver maior segurança para se comunicar de forma assertiva.

"O Despertar Criativo é uma extensão de mim, uma abordagem única que surge de quem eu sou e das técnicas que aprendi e desenvolvi em algumas décadas de trabalho na área de cultura, educação e, mais recentemente, com as práticas de Reiki, Constelação Familiar e meditação. Meu propósito é compartilhar os frutos da minha evolução com pessoas que também estão em busca de autoconhecimento e de uma existência mais leve e amorosa", descreve Lia Vasconcelos, que também é produtora cultural responsável pelo projeto.

Ação social



O projeto oferecerá 10 bolsas gratuitas destinadas a jovens atendidos pela ONG Bumbá - Escola de Formação Artística e pelo CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes. Essa iniciativa busca ampliar o acesso de populações em situação de vulnerabilidade ao contato com a arte e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio do teatro. As demais vagas, que são limitadas, estarão disponíveis para o público geral, e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.