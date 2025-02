Conheça os novos reis e rainhas do Malê Debalê para 2025

Os vencedores terão o título de 'Negra e Negro Malê 2025' - Foto: Airí Assunção

A sede do Malê Debalê, em Itapuã, foi palco de uma noite de emoção, cultura e ancestralidade com o concurso 'Negra e Negro Malê 2025', que elegeu os novos representantes do bloco afro. A disputa foi marcada por apresentações repletas de energia e identidade, destacando a beleza e a força da cultura negra.

Os vencedores agora terão o título de 'Negra e Negro Malê 2025' e participarão ativamente de ações culturais do bloco durante o ano, incluindo o esperado desfile pelas ruas de Itapuã e outras atividades promovidas pelo Malê Debalê. Eles também terão papel de destaque durante as apresentações do bloco e no Carnaval de Salvador.



Os vencedores do concurso foram:

Negra Malê 2025

• 1º Lugar: Raissa Rocha, do bairro do Garcia

• 2º Lugar: Ayla Thailane, do bairro de Itapuã

• 3º Lugar: Flávia Machado, do bairro de Itapuã

Negro Malê 2025



• 1º Lugar: Rodrigo de Oliveira, do bairro do Curuzu

• 2º Lugar: Deivison Santiago, do bairro do Cabula

• 3º Lugar: Afrânio Almeida, do bairro de Itapuã

Para Cláudio de Araújo, presidente do bloco, o concurso é uma forma de reforçar a missão do Malê em valorizar a identidade afro-brasileira. “Mais do que um título, essa vitória representa a força e o orgulho de nossa ancestralidade. O Malê segue firme no propósito de enaltecer a cultura negra, e os nossos vencedores deste ano são grandes exemplos disso.”

Agnaldo Fonseca, coordenador de dança do bloco, destacou a dedicação dos finalistas e a força da cultura presente no evento. “Foi uma edição especial, com performances inesquecíveis. Cada participante trouxe sua verdade, sua história e sua arte para o palco, mostrando a grandiosidade do povo negro. Os vencedores, sem dúvida, representam com maestria essa essência.”