Disputa por tráfico teria motivado chacina em Tancredo Neves; entenda

Ilutrativa - Foto: Felipe Iruata | Ag. A TARDE

Uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, é apontada como um dos motivos da chacina que resultou na morte de quatro jovens em um estabelecimento da Rua da Romã na noite de sábado (21). Os autores dos disparos continuam foragidos.

De acordo com informações apuradas pelo Portal MASSA!, os atiradores operam na área conhecida como 'Alto do Macaco'. A região de Tancredo Neves é afetada pelo confronto entre o grupo denominado 'Tropa do Cris' - ligada ao Comando Vermelho (CV) - e Bonde do Maluco (BDM).

Leia mais

>> Vítimas da chacina em Tancredo Neves são identificadas

>> Vítima de chacina em Tancredo Neves havia ido lanchar com os amigos

>> Chacina: ataque causa morte de 4 pessoas em bairro de Salvador

Além disso, informações iniciais colhidas pela reportagem indicam que duas das quatro vítimas já haviam sido alvos de outra tentativa de homicídio anteriormente. Os corpos passaram pelo DPT e foram identificados como Kaique, Rogério, Davi e Maurício, todos com menos de 26 anos.

Vítimas eram trabalhadores

Após o episódio sangrento, a loja em que Maurício Miranda Cervilho trabalhava, na Avenida Sete de Setembro, prestou uma homenagem nas redes sociais e informou que o homem "estava no lugar errado na hora errada".

Já a vítima identificada como Davi Alves Conceição era segurança e trabalhava no estabelecimento comercial onde o crime aconteceu. A família do rapaz informou à TV Bahia que ele não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade.

Mais informações sobre as outras duas pessoas alvejadas, Kaique e Rogério, não foram reveladas.

Pronunciamento das forças policiais

Em nota enviada ao MASSA!, a Polícia Civil afirmou que as circunstâncias, motivação e autoria estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).