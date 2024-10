Vítimas da chacina em Tancredo Neves são identificadas

Alguns corpos já foram liberados - Foto: Ilustrativa / Divulgação SSP

As quatro vítimas da chacina ocorrida no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, tiveram as indentidades confirmadas nesta segunda-feira (23). Os autores dos disparos continuam foragidos. O caso ocoerreu no sábado.

Segundo informações colhidas pelas reportagem do Grupo A Tarde, todos eram do sexo masculino e tinham menos de 26 anos. Alguns deles já tiveram os corpos liberados para serem velados.



Confira os nomes:

Kaique Cerqueira do Santos - 17 anos - Liberado para Cemitério Municipal de Pirajá;

Rogério de Carvalho Evangelista - 25 anos - Aguardando família;

Davi Alves Conceição -23 anos - Será enterrado no cemitério de Brotas;

Maurício Miranda Cervilho - 24 anos - Irá para o Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas.

Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias, motivação e autoria da chacina estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).