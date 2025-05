Dois suspeitos são detidos após furtarem homem na Barra

Crime aconteceu na tarde deste sábado, 26 - Foto: GCM

Dois homens foram detidos neste sábado, 26, sob suspeita de furtarem um outro homem no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a Guarda Civil Municipal, a dupla teria roubado uma corrente e um pingente de ouro da vítima, que estava acompanhada de seu filho e nora no momento do crime.

Ao coletar informações com a vítima, as buscas foram iniciadas na Avenida Princesa Isabel, onde, com a ajuda de um motociclista que conhecia os suspeitos, foi possível localizar um dos indivíduos em um restaurante na Alameda Antunes.

Ao realizar a abordagem, o homem resistiu à prisão e foi necessário o uso de algemas. Embora não tenham encontrado o objeto furtado com ele, o indivíduo foi detido para identificação pela vítima.

Durante o deslocamento para a Avenida Sete de Setembro, nas proximidades do Hospital Estadual 2 de Julho, a equipe encontrou novamente a vítima do furto e pediu que ela acompanhasse os agentes para confirmar a identidade do suspeito.

No trajeto até a Rua Barão de Itapoan, uma equipe de apoio chegou ao local e abordou mais dois indivíduos que também foram denunciados. No entanto, após busca pessoal, nada foi encontrado com eles e a vítima expressou dúvidas sobre suas participações no crime.

Nesse momento, uma equipe da Polícia Militar da Bahia trouxe um segundo suspeito, que era adolescente e foi reconhecido pela vítima como participante do furto. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Infância (DAI) e posteriormente para a Central de Flagrantes para os registros necessários junto às autoridades competentes.