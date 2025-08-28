Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Dono de imóvel que pegou fogo em Salvador desabafa: "Destruiu tudo"

Incêndio começou por volta das 5h desta quinta-feira na Fazenda Grande do Retiro

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/08/2025 - 8:41 h | Atualizada em 28/08/2025 - 9:14
Imóvel que pegou fogo na Fazenda Grande do Retiro
Imóvel que pegou fogo na Fazenda Grande do Retiro -

O dono da casa que pegou fogo na Ladeira da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 28, fez um forte desabafo em entrevista à imprensa.

O rapaz de prenome Antônio disse que o incêndio aconteceu na laje onde funciona uma oficina de reparos em televisão, mas não tinha nenhum equipamento ligado. Além disso, acredita que o prejuízo gire em torno de R$ 70 mil para as quase 100 televisões que estavam no local. "Infelizmente destruiu tudo. Não sobrou nada. Foi só prejuízo material", comentou.

Leia Também:

Vídeo: incêndio destrói dois ônibus em garagem na Av. Gal Costa
CCR Metrô fará nova operação especial para jogo do Bahia; confira
Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local contendo as chamas desde as primeiras horas da manhã e disse que não há feridos na ocorrência. As causas do incidente ainda são desconhecidas que serão determinadas após perícia.

Uma equipe da Defesa Civil de Salvador (Codesal) vai ao local para fazer a avaliação do imóvel e informar se há algum risco de desabamento.

Assista:

x