Vídeo: incêndio destrói dois ônibus em garagem na Av. Gal Costa

Incêndio teria começado após uma pane elétrica - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois ônibus pegaram fogo na noite desta quarta-feira, 27, em uma garagem localizada na Avenida Gal Costa, nas proximidades da Estação Pirajá, em Salvador.

Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado após uma pane elétrica em um dos veículos. As chamas se espalharam e atingiram o ônibus que estava estacionado ao lado, resultando na destruição dos coletivos.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre as causas e circunstâncias do ocorrido.