SALVADOR
Vídeo: incêndio destrói dois ônibus em garagem na Av. Gal Costa
Pane elétrica pode ter causado as chamas que atingiram os veículos
Por Victoria Isabel
Dois ônibus pegaram fogo na noite desta quarta-feira, 27, em uma garagem localizada na Avenida Gal Costa, nas proximidades da Estação Pirajá, em Salvador.
Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado após uma pane elétrica em um dos veículos. As chamas se espalharam e atingiram o ônibus que estava estacionado ao lado, resultando na destruição dos coletivos.
A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre as causas e circunstâncias do ocorrido.
