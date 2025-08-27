Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO!

Surto de catapora em presídio: doença em adultos pode levar à morte

Infectologista explica por que a catapora pode ser mais grave em adultos e idosos

Luan Julião

Por Luan Julião

27/08/2025 - 15:46 h | Atualizada em 27/08/2025 - 15:56
Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas
Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas -

O surto de catapora registrado no Pavilhão II da Cadeia Pública de Salvador (CPSA), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, trouxe à tona um alerta importante sobre os riscos da doença em adultos e idosos. Na unidade, quatro presos foram diagnosticados com varicela, o que levou à suspensão das visitas por uma semana e à restrição temporária de atividades educacionais e religiosas nos pavilhões afetados.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os detentos infectados estão isolados e recebendo acompanhamento médico, enquanto equipes realizam busca ativa para identificar novos casos. "Medidas de controle epidemiológico foram aplicadas para conter a disseminação do vírus varicela-zóster (VVZ)", informou a pasta.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por que a catapora é mais grave em adultos e idosos

Embora a catapora seja mais frequente em crianças, ela pode se tornar mais agressiva quando acomete adultos e, especialmente, idosos.

Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a infectologista Lorena Galvão explica que o vírus provoca uma resposta imunológica mais intensa em pacientes mais velhos, aumentando o risco de complicações graves, como infecções respiratórias, pneumonite e até problemas no sistema nervoso central.

Leia Também:

Megaoperação policial ocupa a Gamboa pelo segundo dia seguido
Corre! Marca da Rihanna libera ingressos para evento gratuito em Salvador
Extorsão a turistas com pinturas já levou seis à prisão em Salvador

"Acredita-se que seja por causa do sistema imune do adulto. Quando se tem catapora na infância, que é o mais frequente, o sistema imune não é muito maduro e tem uma resposta inespecífica, então o processo inflamatório é menos exuberante. Já no paciente adulto, há uma resposta inflamatória mais intensa, o que aumenta o risco de complicações mais graves, como infecções respiratórias, infecção do sistema nervoso central, pneumonite, encefalite, meningoencefalite — complicações que podem levar a óbito", explica a infectologista Lorena Galvão.

O contágio da varicela ocorre principalmente por contato direto com as vesículas, secreções respiratórias ou objetos contaminados. Em adultos e idosos, os sintomas costumam ser mais intensos, incluindo:

  • Manchas vermelhas na pele;
  • Bolhas com líquido transparente;
  • Feridas ou crostas quando as bolhas estouram;
  • Coceira intensa na pele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia catapora presídio de salvador Salvador Saúde Seap

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x