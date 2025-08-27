Surto de catapora em presídio: doença em adultos pode levar à morte

Catapora é facilmente transmitida para outras pessoas - Foto: Reprodução / Cadeia Pública

O surto de catapora registrado no Pavilhão II da Cadeia Pública de Salvador (CPSA), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, trouxe à tona um alerta importante sobre os riscos da doença em adultos e idosos. Na unidade, quatro presos foram diagnosticados com varicela, o que levou à suspensão das visitas por uma semana e à restrição temporária de atividades educacionais e religiosas nos pavilhões afetados.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os detentos infectados estão isolados e recebendo acompanhamento médico, enquanto equipes realizam busca ativa para identificar novos casos. "Medidas de controle epidemiológico foram aplicadas para conter a disseminação do vírus varicela-zóster (VVZ)", informou a pasta.

Por que a catapora é mais grave em adultos e idosos

Embora a catapora seja mais frequente em crianças, ela pode se tornar mais agressiva quando acomete adultos e, especialmente, idosos.

Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a infectologista Lorena Galvão explica que o vírus provoca uma resposta imunológica mais intensa em pacientes mais velhos, aumentando o risco de complicações graves, como infecções respiratórias, pneumonite e até problemas no sistema nervoso central.

"Acredita-se que seja por causa do sistema imune do adulto. Quando se tem catapora na infância, que é o mais frequente, o sistema imune não é muito maduro e tem uma resposta inespecífica, então o processo inflamatório é menos exuberante. Já no paciente adulto, há uma resposta inflamatória mais intensa, o que aumenta o risco de complicações mais graves, como infecções respiratórias, infecção do sistema nervoso central, pneumonite, encefalite, meningoencefalite — complicações que podem levar a óbito", explica a infectologista Lorena Galvão.

O contágio da varicela ocorre principalmente por contato direto com as vesículas, secreções respiratórias ou objetos contaminados. Em adultos e idosos, os sintomas costumam ser mais intensos, incluindo: