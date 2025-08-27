Corre! Marca da Rihanna libera ingressos para evento gratuito em Salvador

Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais/@fentybeauty

O evento da marca de cosméticos da Rihanna, Fenty Beauty Coffee Party, já disponibilizou os ingressos que podem ser emitidos gratuitamente. O lançamento acontece dia 6 de setembro das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio das 10h às 18h.

Com lotação limitada para 500 pessoas, o site disponibilizou a emissão de ingressos nos seguintes horários: 10h, 12h, 14h e 16h.

O evento vai contar ainda com a presença de consultoras da marca para ajudar o público a encontrar o tom ideal da base, um dos destaques da Fenty Beauty que escolheu Salvador para sediar uma das edições brasileiras do evento.

O público vai poder curtir o ambiente ao som de DJs e com opções de café disponíveis.

Evento itinerante

A experiência tem duas datas já marcadas no Brasil. A primeira acontece em São Paulo, no dia 30 de agosto, no Lote Pinheiros. Em seguida, Salvador recebe o evento. Na capital paulista, será necessário fazer reserva online.

Depois do Brasil, o Fenty Beauty Coffee Party segue para outros países, com edições previstas no México, no Caribe e em localidades ainda não divulgadas.

Salvador no radar

Há tempos que o Brasil faz parte do radar da Fenty Beauty. Nos últimos dois anos, a marca já realizou algumas movimentações no país.

A empresa foi uma das patrocinadoras do Prêmio Potências, criado pela Mynd para celebrar artistas negros brasileiros, em 2024. Já em janeiro de 2025, promoveu no Rio de Janeiro a experiência Beauty Summer Point, em parceria com o grupo de luxo LVMH.

A capital baiana já havia sido escolhida anteriormente como uma ação da Fenty Skin. Salvador foi cenário do anúncio da chegada oficial da marca ao país.

A marca compartilhou ainda um vídeo, nas redes sociais, que mostrava um caminhão, criado por inteligência artificial, da Fenty Skin, nova linha de cuidados com a pele, “despejando” produtos pelas ruas do Pelourinho, em uma ação criada com uso de inteligência artificial.

“Olá Brasil, Fenty Skin finalmente chegou na Sephora Brasil! Com fórmulas inovadoras e ingredientes poderosos, você vai revelar a melhor versão da sua pele”, disse.