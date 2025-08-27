Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Corre! Marca da Rihanna libera ingressos para evento gratuito em Salvador

Fenty Beauty Coffee Party acontece dia 6 de setembro

Azure Araujo

Por Azure Araujo

27/08/2025 - 10:51 h | Atualizada em 27/08/2025 - 11:21
Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos
Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos -

O evento da marca de cosméticos da Rihanna, Fenty Beauty Coffee Party, já disponibilizou os ingressos que podem ser emitidos gratuitamente. O lançamento acontece dia 6 de setembro das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio das 10h às 18h.

Com lotação limitada para 500 pessoas, o site disponibilizou a emissão de ingressos nos seguintes horários: 10h, 12h, 14h e 16h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O evento vai contar ainda com a presença de consultoras da marca para ajudar o público a encontrar o tom ideal da base, um dos destaques da Fenty Beauty que escolheu Salvador para sediar uma das edições brasileiras do evento.

O público vai poder curtir o ambiente ao som de DJs e com opções de café disponíveis.

Evento itinerante

A experiência tem duas datas já marcadas no Brasil. A primeira acontece em São Paulo, no dia 30 de agosto, no Lote Pinheiros. Em seguida, Salvador recebe o evento. Na capital paulista, será necessário fazer reserva online.

Leia Também:

Extorsão a turistas com pinturas já levou seis à prisão em Salvador
Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Vila Verde
Zelador incendeia apartamentos no bairro do Rio Vermelho

Depois do Brasil, o Fenty Beauty Coffee Party segue para outros países, com edições previstas no México, no Caribe e em localidades ainda não divulgadas.

Salvador no radar

Há tempos que o Brasil faz parte do radar da Fenty Beauty. Nos últimos dois anos, a marca já realizou algumas movimentações no país.

A empresa foi uma das patrocinadoras do Prêmio Potências, criado pela Mynd para celebrar artistas negros brasileiros, em 2024. Já em janeiro de 2025, promoveu no Rio de Janeiro a experiência Beauty Summer Point, em parceria com o grupo de luxo LVMH.

A capital baiana já havia sido escolhida anteriormente como uma ação da Fenty Skin. Salvador foi cenário do anúncio da chegada oficial da marca ao país.

A marca compartilhou ainda um vídeo, nas redes sociais, que mostrava um caminhão, criado por inteligência artificial, da Fenty Skin, nova linha de cuidados com a pele, “despejando” produtos pelas ruas do Pelourinho, em uma ação criada com uso de inteligência artificial.

“Olá Brasil, Fenty Skin finalmente chegou na Sephora Brasil! Com fórmulas inovadoras e ingredientes poderosos, você vai revelar a melhor versão da sua pele”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fenty Beauty Fenty Beauty Coffee Party Rihanna Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos
Play

Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo

Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos
Play

Trânsito trava na Paralela após colisão entre moto e carro na LIP

Salvador já está no radar da artista e empresária há alguns anos
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

x