Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro

Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira - Foto: Luan Julião | Ag A TARDE

Uma casa localizada na região da Fazenda Grande do Retiro pegou fogo por volta das 5h desta quinta-feira, 28.

Segundo informações da TV Record Bahia, três pessoas estavam dentro do imóvel no momento e conseguiram sair da casa sem ferimentos. O proprietário da casa possui uma loja de material eletrônico que acabou pegando fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o combate às chamas que estão altas. Ainda não há informação sobre o que causou o incêndio.

Em um vídeo enviado ao portal A TARDE por um dos moradores, é possível ver uma parte do incêndio e o trabalho de rescaldo. Veja:



* Em atualização.