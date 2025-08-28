Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro

Fogo começou por volta das 5h na ladeira da Fazenda Grande do Retiro

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/08/2025 - 7:35 h
Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira
Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira -

Uma casa localizada na região da Fazenda Grande do Retiro pegou fogo por volta das 5h desta quinta-feira, 28.

Segundo informações da TV Record Bahia, três pessoas estavam dentro do imóvel no momento e conseguiram sair da casa sem ferimentos. O proprietário da casa possui uma loja de material eletrônico que acabou pegando fogo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o combate às chamas que estão altas. Ainda não há informação sobre o que causou o incêndio.

Em um vídeo enviado ao portal A TARDE por um dos moradores, é possível ver uma parte do incêndio e o trabalho de rescaldo. Veja:

Leia Também:

Vídeo: fábrica pega fogo no Polo Petroquímico de Camaçari
Carregador pega fogo em avião e o inesperado acontece no meio do voo
Vídeo: fiação de poste pega fogo em São Rafael e moradores ficam sem energia
Paciente em surto incendeia unidade do Caps no interior baiano

* Em atualização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fazenda grande do retiro Incêndio Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira
Play

Mães acusam INSS de ‘crueldade’ em reavaliações de crianças com deficiência

Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira
Play

Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador

Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Incêndio aconteceu na manhã desta quinta-feira
Play

Dono de imóvel que pegou fogo em Salvador desabafa: "Destruiu tudo"

x