SALVADOR
Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro
Fogo começou por volta das 5h na ladeira da Fazenda Grande do Retiro
Por Bernardo Rego
Uma casa localizada na região da Fazenda Grande do Retiro pegou fogo por volta das 5h desta quinta-feira, 28.
Segundo informações da TV Record Bahia, três pessoas estavam dentro do imóvel no momento e conseguiram sair da casa sem ferimentos. O proprietário da casa possui uma loja de material eletrônico que acabou pegando fogo.
Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o combate às chamas que estão altas. Ainda não há informação sobre o que causou o incêndio.
Em um vídeo enviado ao portal A TARDE por um dos moradores, é possível ver uma parte do incêndio e o trabalho de rescaldo. Veja:
* Em atualização.
