DP Participações reúne líderes em festa exclusiva no Bahia Marina

Evento aconteceu no Latvian, localizado no Bahia Marina - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O The Latvian, localizado no Bahia Marina, em Salvador, abriu as portas na noite desta sexta-feira, 6, para celebrar mais uma confraternização da DP Participações. O evento que reuniu sócios e convidados das 20 empresas que fazem parte do grupo.

Ao chegar no restaurante, os convidados foram recepcionados pelos dois sócios da DP, Christian Dunce e José Pacheco Júnior.

Para Dunce, o evento marca “a celebração do sucesso dos negócios” e reúne os líderes dos empreendimentos interligados a DP.

O evento contou com dois palcos, sendo um na parte interna do espaço e outro na externa. Ao chegar no evento, os convidados são recebidos por garçons que ofertam vinhos ou champanhes, além de um buffet variado.

A confraternização anual também busca estreitar os laços e fortalecer as conexões entre as empresas que fazem parte do grupo, a exemplo da Daten, LigthHouse, Solutis, e-rural, Doca 1, Hub LigthHouse e entre outros.