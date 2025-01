Droga que pode ter matado presos em Salvador já teve 'venda proibida' pelo PCC

- Foto: Divulgação

A morte de dois detentos do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, na última terça-feira, 24, reacendeu uma preocupação para uma 'nova' droga sintética que pode ser 100 vezes mais potente que a maconha e que chegou até a ter sido 'proibida' pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Leia Mais:

>> Drogas K chegam à Bahia e preocupam autoridades; entenda os riscos

>> Polícia descobre esquema de envio da 'k9' para Salvador

Apesar de ter ganhado notoriedade nos últimos dias, depois que cinco detentos passaram mal e dois vieram a óbito, a 'Supermaconha', como é chamada de forma equivocada, entrou de vez na mira das autoridades em maio do ano passado, quando a Polícia Civil desmantelou esquema de envio da droga da 'família K', também conhecida como K2, K9, spice, em Santo Estêvão. Ao todo, 5kg da droga foram encontradas. Uma quantidade considerável.

Extremamente viciante, a substância é responsável por causar um estado de letargia mental, uma espécie de "efeito zumbi", ou seja, faz com que o usuário se comporte como os personagens fictícios mortos-vivos, vistos em obras de ficção.

Na ocasião, o Portal A TARDE conversou com o professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP), Dr. Mauricio Yonamine.

"O que estão chamando popularmente de 'maconha sintética', K2, K9 ou spice, não se trata de apenas uma substância. No mundo inteiro, já foram identificados atualmente mais de 300 compostos chamados canabinoides sintéticos. O que essas substâncias têm em comum com o THC, que é o princípio ativo encontrado na maconha, é que elas agem nas mesmas regiões do cérebro, contudo em potências variadas, algumas chegando a ser 50 ou 100 vezes mais potentes que o THC", disse a reportagem.

PCC proibiu o K9

Os efeitos das drogas K chegam a ser tão devastadores que até uma das organizações criminosas mais perigosas do país, o PCC, apontado como o responsável por trazer o entorpecente para terras brasileiras, proibiu seu consumo em determinadas localidades de São Paulo.

Mortes na Mata Escura

Apesar de ainda não confirmada a causa da morte, vestígios do entorpecentes foram localizados nas celas dos detentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o "SILC/DHPP foi acionado sobre as mortes de dois internos do Conjunto Penal Masculino de Salvador, na manhã da última terça-feira (24). De acordo com o relato da ocorrência, registrada como morte a esclarecer sem indício de crime, Antônio Carlos Luz Santos estava internado na UPA de Santo Inácio e Lucas da Silva de Jesus foi socorrido para a Central Médica Penitenciária, ambos com sinais de intoxicação. As guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa das mortes".

Sesab emitiu alerta público

Ainda no ano passado, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), via Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA), divulgou um comunicado para alertar e orientar aos profissionais de saúde sobre o diagnóstico e tratamento em casos de intoxicação relacionados à droga.

A instituição ressalta que as drogas não podem ser detectadas em exames de rotina e pede a notificação de todos os casos. “O diagnóstico clínico de intoxicação aguda por canabinoides sintéticos geralmente é realizado com base na história do uso da droga relatada pelo paciente e nos achados físicos compatíveis. Até o momento, estas drogas não são detectáveis nos exames toxicológicos de rotina”, orienta o centro.

O CIATox-BA reforça que, dentre os efeitos tóxicos dessas substâncias no organismo, já foram relatados episódios de toxicidade cardiovascular, perda de consciência e coma, depressão respiratória, convulsões, hiperêmese, delírio, psicose e comportamento agressivo.

“Os tratamentos variam de acordo com os casos, que podem ser de leves a moderados, com grande agitação e até episódios de psicose, convulsões, rabdomiólise e dor torácica aguda, entre outros. O CIATox-BA alerta que todos os casos suspeitos ou confirmados de intoxicação por drogas de abuso devem ser notificados”.

O centro está disponível 24h, ininterruptamente, para orientação toxicológica pelo telefone 0800 284 4343.

Alguns dos efeitos provocados pelas drogas K, segundo os especialistas:

-Surtos psicóticos e alucinações

-Aumento da ansiedade

-Confusão mental

-Movimentos descoordenados

-Paranoia

-Convulsões

-Infarto agudo do miocárdio

-Psicose

-Depressão

-Pensamento suicida

-Morte