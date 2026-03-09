Menu
SALVADOR
SALVADOR

Duas pessoas morrem após carro colidir com poste em Salvador

Acidente ocorreu por volta das 23h deste domingo, 8

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 11:56 h

Carro bateu em poste em Salvador
Carro bateu em poste em Salvador -

Duas pessoas morreram após um carro colidir contra um poste na noite de domingo, 8, no bairro do Uruguai, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Marines Araújo, de 57 anos, e Alisson Araújo Teixeira, de 33.

De acordo Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 23h20, na Rua Direta do Uruguai e conforme as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle do veículo antes de atingir o poste.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já estavam sem sinais vitais. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

De acordo com PC, foram expedidas as guias para perícia e remoção. Outras informações sobre o acidente, sugerimos contato com os órgãos de trânsito.

x