Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Fé não impede agressões e cristãs sofrem mais em casa; veja

Uma pesquisa revelou a porcentagem de mulheres cristãs vítimas de violência

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/03/2026 - 21:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As mulheres cristãs sofrem mais violência no país
As mulheres cristãs sofrem mais violência no país -

O índice de agressões contra mulheres cristãs tem crescido cada vez mais ao longo dos anos no Brasil. Em 2025, cerca de 42,7% das mulheres que se identificam como evangélicas e 35,1% das que se identificaram como católicas foram violadas.

Os dados foram divulgados na pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Datafolha.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O documento trouxe um panorama completo da violência contra a mulher no Brasil e a influência da religião na vida das vítimas, que pode ser prejudicial ou de acolhimento.

Ações de combate a violência em Salvador

Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo alegou que a prefeitura de Salvador vem adotando medidas para conter o crescimento destes números.

“A violência doméstica e familiar acontece em todos os espaços. Não é porque você está no ambiente de uma instituição, de uma igreja evangélica, uma igreja católica, um terreiro de matriz africana, um centro espírita, que você está protegida”, disse ela.

Então nosso trabalho tem sido a propagação do combate à violência de forma plena e irrestrita, sem estereotipar espaços, mas trazendo a conscientização adequada para que todas as pessoas saibam como se proteger e como identificar a violência”, completou.

Leia Também:

Salvador pode fechar supermercados aos domingos ainda em 2026; entenda
Semana Santa: saiba onde comprar peixe 20% mais barato em Salvador
Conduzindo sonhos: Conheça a operadora que guia milhares de histórias no metrô de Salvador

Caminhada contra o feminicídio

Ciente da gravidade da situação, algumas líderes religiosas se reuniram para criar uma caminhada em prol da integridade física e psicológica dessas vítimas de agressão e feminicídio.

Chamada de ‘I Caminhada de Mulheres Evangélicas contra o Feminicídio’, o evento acontece no dia 07 de março, a partir das 10h, saindo do Campo Grande em direção à Praça da Piedade.

A caminhada faz parte de um conjunto de ações organizadas pelo grupo Mulheres Evangélicas contra o Feminicídio, fundado a partir do convite da pastora Gicélia para uma mobilização que marcasse a presença do segmento na luta contra o feminicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cristã Salvador violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As mulheres cristãs sofrem mais violência no país
Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

As mulheres cristãs sofrem mais violência no país
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

As mulheres cristãs sofrem mais violência no país
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

As mulheres cristãs sofrem mais violência no país
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

x