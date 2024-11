Ebony agita o público e celebra estreia no Afropunk: “Superação”

- Foto: Giovanna Araújo | Ag. A Tarde

Em estreia no Afropunk, neste domingo (10), a rapper Ebony celebrou sua chegada ao palco do festival. Dona de hits provocadores, a artista, que se posiciona contra o machismo na cena do rap nacional, conquistou o público com um flow envolvente de mistura de rap com trap e funk.

Pela primeira vez se apresentando em Salvador, a carioca conta que estar no Afropunk é uma realização pessoal. Segundo Ebony, trazer voz feminina para a cena do rap representa superação.

“Ter cantado, subido naquele palco hoje, foi muito emocionante. Foi definitivamente, assim, um ciclo se completando na minha vida“, afirmou a cantora em entrevista ao Portal A TARDE.

Com a diss “Espero que entendam”, de 2023, Ebony peitou artistas como Djonga, Filipe Ret, L7NNON e BK. A faixa, que conta com mais de 1,4 milhão de visualizações no YouTube, causou grande repercussão nas produções da artista.

Para a carioca, se posicionar contra a imagem do rap como algo masculino é uma forma de reivindicar seu espaço na cena.

“Acho que é sobre superação, é sobre a gente estar alcançando novos lugares. Há pouquíssimos anos atrás a gente não tinha meninas e festivais tão grandes. Ainda quero mudar muita coisa na cena”, garantiu.