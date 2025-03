Elevador Lacerda reabre portas nesta terça e terá tarifa gratuita

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos elementos históricos mais emblemáticos de Salvador e famoso ponto turístico da cidade, o Elevador Lacerda foi entregue totalmente requalificado e restaurado pela Prefeitura nesta terça-feira, 25.

O ascensor, que completou 150 anos em 2023, liga a Cidade Alta à Cidade Baixa, e é um meio de transporte fundamental para quase 6 mil soteropolitanos que transitam diariamente entre as regiões do Comércio e do Pelourinho. A reinauguração foi realizada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e por outras autoridades do município.

A obra modernizou o equipamento e, ao mesmo tempo, recuperou características originais da construção que haviam sido perdidas. Como, por exemplo, a tonalidade das suas fachadas, as esquadrias e as varandas laterais do andar superior, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Na entrada de baixo, foi recuperado o túnel que leva para as cabines encravadas na rocha, que está mais visível. Além disso, o elevador recebeu uma iluminação específica de monumentos. Ao todo, foram investidos mais de R$14 milhões.

O prefeito Bruno Reis(União Brasil) destacou que a requalificação beneficia tanto os cidadãos, que usam o equipamento diariamente, como também revitaliza um ponto turístico da cidade.

“Essa obra faz parte do conjunto de esforços que a Prefeitura vem fazendo nos últimos anos para resgatar o nosso Centro Histórico. Nesse momento, nós já entregamos, ou estão em execução, obras que somadas chegam a R$1 bilhão em investimentos na região. Nós estamos devolvendo o nosso Centro Histórico à cidade, fazendo com que o cidadão volte a frequentá-lo”, disse.

“A Prefeitura recuperou os principais símbolos daqui do Centro Histórico, como as praças Castro Alves, da Sé e o Terreiro de Jesus. Elementos importantes como o Elevador do Taboão, os Arcos da Ladeira da Montanha, o Monumento Mário Cravo, a frente da Nossa Senhora da Conceição da Praia, o novo Mercado Modelo, os casarões do frontispício da cidade… Também criamos equipamentos culturais como a Galeria Mercado, a Casa das Histórias, a Cidade da Música, recuperamos o Museu da Misericórdia”, citou Bruno Reis.

As quatro cabines do Elevador Lacerda foram substituídas por equipamentos novos, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal. Além disso, toda a área interna do ascensor foi climatizada, buscando oferecer maior conforto aos usuários do equipamento.

As obras começaram em dezembro de 2023, em comemoração aos 150 anos do Elevador Lacerda. O projeto foi realizado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras foram executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Funcionamento

O Elevador Lacerda irá funcionar a partir das 6h30 desta quarta-feira, 26, de forma gratuita – não haverá cobrança de tarifa nos próximos 90 dias. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira das 6h30 às 21h30, sábados das 7h às 21h30 e domingos e feriados das 7h às 21h.

Entretanto, no período de Carnaval, de 27/02 a 04/03, o equipamento irá funcionar 24h, até as 21h30 da Quarta-Feira de Cinzas (05/03).