Empresário acusado de abandonar cachorro em Salvador se pronuncia

Empresário diz que Caramelo costuma fugir de casa, mas sempre volta - Foto: Reprodução | Redes sociais

O empresário Henrique Viana Jager é o homem que aparece em um vídeo gravado, na manhã desta sexta-feira, 2, na Praia do Flamengo, em Salvador, supostamente abandonando um cachorro. Ele afirmou que a situação, registrada por uma mulher, não passou de um mal-entendido.

Segundo ele, Caramelo, que tem seis anos e que foi resgatado na rua, costuma fugir de casa quando tem oportunidade, mas, sempre retorna. E, nesta sexta-feira, não foi diferente.

“Quando eu não o seguro, ele sai correndo atrás de mim. Vai até dois, três quilômetros, às vezes, e depois, logo em seguida, volta para casa. Hoje, saí para comprar dois galões de água e vacilei, esqueci de segurá-lo. Quando eu saí com o carro, ele foi atrás”, explicou o senhor.

Henrique relata ainda que, durante a gravação, tenta explicar à mulher o estava acontecendo, no entanto, foi impedido aos gritos e decidiu ir embora deixando o cão para trás.

Ele identificou a responsável pelo vídeo como sendo uma jovem de prenome Jamara. O Portal A TARDE tentou falar com ela por meio do Instagram, mas a conta é fechada.

Quando estou saindo, vejo um carro com um casal com um celular filmando ele [Caramelo] atrás do carro. Eu olhei e fiquei meio abismado, mas não fiz nenhuma ligação de que pudessem estar pensando em um abandono diz Henrique

"Eu até parei o carro. Aí ela parou do lado, já começou a me xingar e mandando eu colocar o cachorro dentro do carro. Disse assim: ‘minha amiga, esse cachorro sempre faz isso, é meu’. Mas, não teve papo porque veio me xingando eu peguei e arranquei [foi embora]. Quando voltei com a água, uns 20 minutos depois, o cachorro já estava aqui [na casa]”, completou o senhor.

O empresário revelou que ficou sabendo da acusação, horas depois, por alguns amigos, enquanto participava de um torneio de dominó: “Todo mundo me ligando e perguntando o que estava acontecendo. ‘Henrique, você não é disso. O que está acontecendo?’. Larguei o torneio vir para casa".

"Quando cheguei em casa, um cara que trabalha em um quiosque de segurança na frente da minha casa disse que uma caminhonete da proteção dos animais tinha ido lá. Eles olharam, viram o cachorro e perguntaram senão era o que tinha sido abandonado. Eles entraram viram a vasilha de comida e água, o paninho que ele dorme e foram embora. Disseram que iam cancelar a denúncia", lembrou ele.

Ameaças nas redes

Henrique contou que, desde que o vídeo começou a circular na internet, a sua vida virou um caos e, inclusive, está recebendo ameaças por meio de ligações.

“Estou recebendo ameaça por telefone. Ligam e dizem: ‘seu velho, FDP, filho da p***ta. Eu precisava de uma ajuda. Jamais faria isso, eu amo tudo que é animal”, finalizou o senhor, temendo pela própria vida.

O Portal A TARDE tentou entrar em contato com a autora do vídeo, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.