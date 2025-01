SALVADOR Entregador de gás é executado por traficantes em Colina de Mussurunga Vítima foi atingida por tiros e era conhecida como Guga Por Redação 15/01/2025 - 22:56 h | Atualizada em 15/01/2025 - 23:15

Rapaz estava com a farda do trabalho no momento em que foi assassinado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

