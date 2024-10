Especialista em explosivos, integrante de facção morre em confronto com a polícia

- Foto: Divulgação/SSP

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira, 25, em Lauro de Freitas, terminou com a morte de um homem identificado como Adaílton Oliveira de Brito, conhecido como "Binho". Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem integrava uma facção paulista e pretendia, junto com comparsas de São Paulo, Minas Gerais e Piauí, atacar bancos e carros-fortes na Bahia.

Ainda de acordo com a SSP-BA, com dois mandados de prisão, durante tentativa de captura de “Binho”, houve confronto e ele, que era especialista no uso de explosivos, terminou ferido. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



Com Binho foram apreendidos uma pistola, carregador, munições e artefatos explosivos. Ele integrava um grupo criminoso que foi desarticulado na última sexta-feira, 20, na cidade de Camaçari. Na oportunidade, quatro assaltantes de bancos foram mortos em confronto com policiais . Com eles os policiais apreenderam fuzil, pistolas, explosivos e um veículo.

A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e Forças Estaduais da Segurança Pública



A SSP-BA destacou que Adailton Oliveira de Brito participou do ataque a um carro-forte, no dia 4 de dezembro de 2023, próximo à Barragem de Pedra do Cavalo, na BR-101, região do Recôncavo Baiano. Ele chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade provisória, após audiência de custódia.