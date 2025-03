Esquema especial de transporte é montado para show de Gilberto Gil

Público do show de Gilberto Gil contará com esquema especial de transporte - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou um esquema especial com o objetivo de facilitar o acesso do público para o show de Gilberto Gil, neste sábado, 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Linhas das estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras que atendem os principais corredores da cidade terão o funcionamentos estendido para facilitar a ida e o retorno do público. Confira a lista completa abaixo.

A linha 0503 - Brotas x Lapa, terá seu itinerário modificado no sábado, 15, no sentido Bairro – Centro. Os ônibus farão retorno no Largo das Pitangueiras e seguem pela Rua Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá, Via Exclusiva, Avenida Vasco da Gama e deste ponto segue seu roteiro de origem.

Táxi e mototáxi

Para dar maior comodidade ao público do evento, a Semob vai implementar um ponto exclusivo de táxi e mototáxi no acesso pelo Dique em frente a loja do Bahia.

Confira os horários das últimas viagens de cada linha por estação:

Estações e linhas de ônibus

Águas Claras

- Linha 171804: Águas Claras → Base Naval - 0h35

- Linha 171002: Águas Claras → Valéria R1 - 0h40

Pirajá

- Linha 165503: Estação Pirajá → Terezinha - 0h40

- Linha 155002: Estação Pirajá → Alto de Coutos - 0h40

Lapa

- Linha 161501: Lapa → Plataforma - 23h50

- Linha 1604: Lapa → Base Naval - 0h10

- Linha 1627: Lapa → Terezinha - 0h10

- Linha 1628: Lapa → Rio Sena - 0h40

- Linha 0137: Lapa → Barra Avenida/Barra - 0h

- Linha 0138: Lapa → Garibaldi/Ondina - 0h

- Linha 0140: Lapa → Rio Vermelho - 0h

- Linha 0141: Lapa → Federação/HGE - 0h

- Linha 0708: Lapa → Nordeste - 0h

- Linha 0417: IAPI → Lapa (Volta) - 0h

- Linha 1007: Jardim das Margaridas → Lapa (Via Av. Dorival Caymmi - Volta) - 0h

- Linha 1215: Engomadeira → Lapa (Volta) - 23h40

- Linha 1334: Sete de Abril → Lapa (Volta) - 0h

- Linha 1372: Jd. Nova Esperança → Lapa (Volta) - 23h40

- Linha 1413: Boca da Mata → Lapa (Volta) - 23h40

Acesso Norte

- Linha 1143: Terminal Acesso Norte → Barroquinha - 0h

- Linha 1155: Terminal Acesso Norte → Pau Miúdo - 0h

- Linha 0301: Terminal Acesso Norte → Alto do Peru - 0h

- Linha 1145: Terminal Acesso Norte → Ribeira (Via Uruguai) - 0h

- Linha 1123: Terminal Acesso Norte → Saboeiro/Estação Imbuí - 0h

- Linha 1229: Terminal Acesso Norte → Sussuarana/Nova Horizonte/CAB - 0h

- Linha 1154: Terminal Acesso Norte → Barbalho (Via Macaúbas) - 0h

- Linha 1133: Terminal Acesso Norte → Pernambués - 0h

- Linha 1118: Terminal Acesso Norte → São Gonçalo - 0h