Esquenta Filhos da Pauta faz festa no Camarote da Barra, em Salvador

Evento terá open-bar de cerveja Itaipava e buffet de feijoada assinado pela chef Emanuele Nasciment - Foto: Divulgação

A tradicional festa Filhos da Pauta News (FDP News), que acontece tradicionalmente próximo ao início do Carnaval de Salvador. Desta vez, a folia vai ser no dia 23 de fevereiro, a partir das 10h no Camarote da Barra, localizado na Rua Airosa Galvão, em Salvador. A venda dos abadás para curtir o FDP News custa a partir de R$ 150.

O evento tem como objetivo valorizar os profissionais que vêm contribuindo na construção da história do Carnaval e que irão atuar na cobertura da festa momesca. O evento terá open-bar de cerveja Itaipava e buffet de feijoada assinado pela chef Emanuele Nascimento, do restaurante Chão Boteco, além de atrações musicais. Também haverá concurso de fantasia valendo premiações exclusivas para os três primeiros colocados e serviços como massoterapia, customização de abadá, penteados, maquiagem para os foliões e muito mais.

Filhos da Pauta News

A festa “Filhos da Pauta News” nasceu em 2017, com o propósito de unir o momento de se divertir no Carnaval, com a valorização do trabalho realizado pelos profissionais de comunicação durante a folia. A comissão organizadora é formada pelas jornalistas Marcela Souza, Jaqueline Bonate e Fernanda Gama, além de também contar com o apoio da jornalista Adriana Planzo. Em 2025, o evento terá o patrocínio da Itaipava, Salvador Shopping, Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador), Banco do Nordeste e do Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz). O apoio é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Chef Emanuele Nascimento, Camarote da Barra, EP - Depósito e Distribuidoras de Bebidas e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba). O evento também conta com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador.