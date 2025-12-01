Menu
SALVADOR

Estações ficam lotadas após problema em trem do metrô de Salvador

Estações Lapa e Acesso Norte registram grande fluxo de passageiros após retirada de trem

Luan Julião

Por Luan Julião

01/12/2025 - 20:06 h
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador -

Na noite desta segunda-feira, 1º, um dos trens do Metrô Bahia apresentou uma falha pontual e precisou ser retirado de circulação, informou a empresa. Em resposta, outro trem foi inserido no sistema, e a operação foi normalizada pouco tempo depois.

Segundo apurações do portal A TARDE, a falha causou aglomeração nas estações Lapa e Acesso Norte, duas das principais estações de transbordo da capital baiana, ligadas a grandes terminais de ônibus da cidade. O horário coincidiu com o pico de movimento, intensificando o fluxo de passageiros.

O Metrô Bahia reforçou que situações como esta são pontuais e que equipes de manutenção atuam rapidamente para restabelecer o funcionamento dos trens, garantindo a continuidade do serviço.

