Estado de saúde de Divaldo Franco, 97, é considerado delicado

Divaldo Franco, fundador do Centro Espírita Caminho da Redenção - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O quadro de saúde do médium Divaldo Franco, de 97 anos, foi atualizado nesta segunda-feira, 14, se tornando delicado, segundo o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho. Ele segue sendo acompanhado com todos os cuidados sendo tomados.

Em comunicado por meio de seu perfil em suas redes sociais, o médium havia finalizado seu tratamento contra um câncer de bexiga e foi liberado para retornar para sua casa, porém segundo a nota, o líder começou a ter dificuldades em se hidratar e manter uma alimentação adequada.

Com isso, foi preciso implementar uma sonda gástrica para que Divaldo receba os nutrientes necessários. Ainda de acordo com a nota, o líder religioso segue em processo de recuperação estando lúcido e recebendo acompanhamento.

Confira a nota: