Estão abertas inscrições para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador
Cadastro é realizado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra)
Por Redação
Estão abertas as inscrições em Salvador para o programa "Minha Casa, Minha Vida", que facilita o acesso à moradia para famílias de baixa renda. O programa é destinado a famílias com renda bruta mensal dentro dos limites estabelecidos pelo governo, que não possuam imóvel próprio e não tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais.
Também é priorizado o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, idosos e mulheres chefes de família.
Para participar, é necessário:
- Ter renda bruta mensal dentro dos limites estipulados;
- Não possuir imóvel próprio;
- Não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais.
A inscrição é organizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), sendo totalmente gratuita. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal Salvador Digital, e as instruções também estão disponíveis nas redes sociais da Seinfra.
Documentos exigidos:
- RG e CPF;
- Comprovante de residência;
- Comprovantes de renda de todos os membros da família;
- Outros documentos que comprovem a situação socioeconômica.
Durante o cadastro, é necessário preencher todos os dados corretamente, pois as informações serão verificadas durante o processo de análise e seleção.
