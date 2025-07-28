Menu
SALVADOR

Estão abertas inscrições para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Cadastro é realizado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra)

Por Redação

28/07/2025 - 7:10 h
O programa oferece imóveis com condições acessíveis
O programa oferece imóveis com condições acessíveis

Estão abertas as inscrições em Salvador para o programa "Minha Casa, Minha Vida", que facilita o acesso à moradia para famílias de baixa renda. O programa é destinado a famílias com renda bruta mensal dentro dos limites estabelecidos pelo governo, que não possuam imóvel próprio e não tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais.

Também é priorizado o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, idosos e mulheres chefes de família.

Para participar, é necessário:

  • Ter renda bruta mensal dentro dos limites estipulados;
  • Não possuir imóvel próprio;
  • Não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais.

A inscrição é organizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), sendo totalmente gratuita. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal Salvador Digital, e as instruções também estão disponíveis nas redes sociais da Seinfra.

Documentos exigidos:

  • RG e CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovantes de renda de todos os membros da família;
  • Outros documentos que comprovem a situação socioeconômica.

Durante o cadastro, é necessário preencher todos os dados corretamente, pois as informações serão verificadas durante o processo de análise e seleção.

