Estão abertas inscrições para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

O programa oferece imóveis com condições acessíveis - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições em Salvador para o programa "Minha Casa, Minha Vida", que facilita o acesso à moradia para famílias de baixa renda. O programa é destinado a famílias com renda bruta mensal dentro dos limites estabelecidos pelo governo, que não possuam imóvel próprio e não tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais.

Também é priorizado o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, idosos e mulheres chefes de família.

Para participar, é necessário:

Ter renda bruta mensal dentro dos limites estipulados;

Não possuir imóvel próprio;

Não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais.

A inscrição é organizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), sendo totalmente gratuita. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal Salvador Digital, e as instruções também estão disponíveis nas redes sociais da Seinfra.

Documentos exigidos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovantes de renda de todos os membros da família;

Outros documentos que comprovem a situação socioeconômica.

Durante o cadastro, é necessário preencher todos os dados corretamente, pois as informações serão verificadas durante o processo de análise e seleção.

