LUTO
Morre padre da Paróquia Nossa Senhora da Vitória
Religioso era conhecido por sua atuação discreta, mas firme, junto aos fiéis da comunidade
Por Redação
Morreu neste domingo, 27, em Salvador, o padre Antônio Thadeu de Oliveira Xavier, aos 74 anos. Ele era sacerdote auxiliar da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, localizada na capital baiana, e estava internado no Hospital Cardio Pulmonar, onde veio a óbito.
A notícia foi confirmada pela própria paróquia, por meio de uma nota de pesar publicada em suas redes sociais. No comunicado, a comunidade expressou luto pela perda do religioso, reconhecendo sua contribuição espiritual e pastoral ao longo dos anos.
Leia Também:
A Paróquia Nossa Senhora da Vitória informou ainda que os detalhes sobre o velório e sepultamento serão divulgados em breve, assim que forem definidos pela família e pela Arquidiocese de Salvador.
Vida dedicada à fé
Padre Antônio Thadeu era conhecido por sua atuação discreta, mas firme, junto aos fiéis da comunidade. Atuava na liturgia, acompanhava grupos pastorais e era respeitado por seu compromisso com o serviço religioso e sua escuta acolhedora.
Nas redes sociais, diversos fiéis e colegas de clero prestaram homenagens, relembrando sua dedicação e serenidade. A Arquidiocese de Salvador também deve emitir uma nota oficial nas próximas horas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes