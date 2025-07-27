Menu
SALVADOR
LUTO

Morre padre da Paróquia Nossa Senhora da Vitória

Religioso era conhecido por sua atuação discreta, mas firme, junto aos fiéis da comunidade

Por Redação

27/07/2025 - 21:08 h | Atualizada em 27/07/2025 - 21:30
Imagem ilustrativa da imagem Morre padre da Paróquia Nossa Senhora da Vitória
-

Morreu neste domingo, 27, em Salvador, o padre Antônio Thadeu de Oliveira Xavier, aos 74 anos. Ele era sacerdote auxiliar da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, localizada na capital baiana, e estava internado no Hospital Cardio Pulmonar, onde veio a óbito.

A notícia foi confirmada pela própria paróquia, por meio de uma nota de pesar publicada em suas redes sociais. No comunicado, a comunidade expressou luto pela perda do religioso, reconhecendo sua contribuição espiritual e pastoral ao longo dos anos.

Leia Também:

Delicatessens de bairros nobres são autuadas com itens fora da validade
Santuário Santa Dulce celebra missa de sétimo dia em memória de Preta Gil
Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador; Confira previsão

A Paróquia Nossa Senhora da Vitória informou ainda que os detalhes sobre o velório e sepultamento serão divulgados em breve, assim que forem definidos pela família e pela Arquidiocese de Salvador.

Vida dedicada à fé

Padre Antônio Thadeu era conhecido por sua atuação discreta, mas firme, junto aos fiéis da comunidade. Atuava na liturgia, acompanhava grupos pastorais e era respeitado por seu compromisso com o serviço religioso e sua escuta acolhedora.

Nas redes sociais, diversos fiéis e colegas de clero prestaram homenagens, relembrando sua dedicação e serenidade. A Arquidiocese de Salvador também deve emitir uma nota oficial nas próximas horas.

Tags:

comunidade religiosa falecimento hospital Cardio Pulmonar Igreja Católica luto nota de pesar padre Xavier Paróquia Nossa Senhora da Vitória Salvador

