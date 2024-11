Estudantes da UFBA protestam e pedem mais segurança no Canela

Instituição se reuniu na quarta-feira, 13, com estudantes e Polícia Militar para adotar medidas de reforço da segurança - Foto: Divulgação

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) se reuniram na Faculdade de Educação da UFBA (Faced), na manhã desta quinta-feira, 14, em manifestação contra o aumento na frequência de assaltos na região do bairro do Canela, em Salvador.

Segundo os estudantes que mobilizaram o ato, eles receberam relatos de assaltos em maior quantidade, comparado ao que foi recebido pela Polícia Civil, que registrou de 1º a 31 de outubro, 15 assaltos nas imediações da UFBA no bairro do Canela. A informação foi enviada à reportagem de A TARDE através de um documento (veja abaixo).

Leia também:

>> Canela é o bairro com maior percentual de mulheres em Salvador

>> Entenda como redução de vagas no curso de Medicina da UFBA afetará cotistas

Ainda de acordo com os estudantes, muitos colegas não registraram boletim de ocorrência. A líder da manifestação, Laize Paixão revelou que ela tem mais de um B.O registrado, após ser assaltada três vezes na mesma localidade. “Eu tenho 3”.

Estudantes mobilizadores relataram que tiveram dificuldade de recolher os registros de assalto devido a falta de mobilização dos demais colegas | Foto: Divulgação

Segundo os estudantes mobilizadores, eles têm se reunido com a Reitoria que tem acompanhado à delegacia os discentes que foram assaltados e pensado alternativas como a implementação de rondas no campi da UFBA no Canela.

Procurada pela reportagem, a UFBA lembrou de uma estudante, que na segunda-feira, 11, foi vítima de bala perdida no ponto de ônibus, no bairro da Federação, e disse ter prestado atendimento à estudante, além de ter acionado a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que reforçou o policiamento no local. Ela foi atingida de raspão no braço.

A Instituição se reuniu na última quarta-feira, 13, em reunião com a Polícia Militar junto a membros da Administração Central, da Coordenação de Gestão de Segurança (Coseg) da UFBA e o Diretório Acadêmico Estudantil (DCE) para adotar medidas de reforço da segurança.