Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GAMES

Evento conecta jovens com oportunidades profissionais no universo dos games

Além de disponibilizar a possibilidade de diversão, ação ofertou acesso a curso para desenvolver jogos

Madson Souza

Por Madson Souza

18/08/2025 - 7:44 h | Atualizada em 18/08/2025 - 8:40
Favela Gaming
Favela Gaming -

Jogos digitais de dança, futebol, construção, entre outros, são o chamativo do evento Favela Gaming, que busca destacar esse universo como uma possibilidade real de desenvolvimento profissional. A atividade que aconteceu neste fim de semana no bairro de Amaralina, além de disponibilizar a possibilidade de jogar com amigos, ofertou acesso acurso online de desenvolvimentos de jogos(200vagas), palestras e competições.

A mãe, administradora e moradora de Amaralina, Aline Sena, 43 anos, aproveitou o domingo, para levar os filhos Gabriel e Pedro, de12 e 8 anos respectivamente, junto com os sobrinhos Miguel e Rafael, de 15 e 12, para o evento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ViCop: app brasileiro ajuda deficientes visuais a se locomover com segurança
Em dúvida? Confira os melhores jogos lançados em 2025 até agora
WhatsApp lança novidade que muda a forma de fazer ligação; veja como usar

“Eles integram uma geração muito ligada nessa questão digital. Se eles conseguem transformar isso numa atividade possível, produtiva, acho bom demais. Eles jogam muito em casa no celular e, às vezes, no notebook”, conta.

Lab Favela Móvel

É no Lab Favela Móvel que foi disponibilizado local para o público jogar Just Dance– jogo de dança em que o jogador precisa repetir os movimentos da tela –, além de computadores e videogame com outras opções de jogos.

Para o graduando de TI (Tecnologia da Informação), Alan Duplat, 21 anos, o evento foi uma oportunidade não só de jogar, mas para ajudar a seguir sua carreira futura: desenvolvedor de jogos. “Costumo jogar no computador. Minha vontade é trabalhar criando jogos, então o curso é algo que me gera interesse”, comenta.

Para a gestora do Instituto Entre Aspas, Luciana Pimentel, que atua com projetos sociais, a ação é um momento importante para jovens de periferia por mostrar que, além de entretenimento, o jogo é uma possibilidade de atividade profissional.

“Transforma a ideia que no mundo dos games só existe o jogador. É mostrar para a juventude as diversas possibilidades de trabalho como ilustrador, produtor, criador, quem vai atuar com vídeo. Temos várias potências que não são reconhecidas porque, às vezes, falta esse conhecimento de que isso pode ser uma profissão”, pontua.

Favela Gaming

Responsável pelo Favela Gaming, Mari Martins aponta que a única coisa que distância a população periférica de mercados como o dos jogos é a falta de oportunidades. “O que falta é basicamente a oportunidade. Sabemos que é uma galera com muito potencial, muita capacidade. Tanto que temos exemplos reais dentro das nossas empresas que mostram isso, então o que falta é só oportunidade e a gente está trazendo essa oportunidade aqui”, afirma.

O Favela Gaming foi organizado pela empresa de economia criativa Final Level Co, em parceria com a ONG Gerando Falcões, de desenvolvimento social em comunidades, e o YouTube Gaming, que é parte de conteúdo de jogos do YouTube. Com a soma dessas iniciativas, o projeto já passou pelas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo antes de chegara Salvador e, agora, a ação segue para Recife, João Pessoa e Fortaleza.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

games juventude oportunidades Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Favela Gaming
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Favela Gaming
Play

Dono de imóvel que pegou fogo em Salvador desabafa: "Destruiu tudo"

Favela Gaming
Play

Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro

Favela Gaming
Play

Vídeo: incêndio destrói dois ônibus em garagem na Av. Gal Costa

x