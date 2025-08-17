Menu
TECNOLOGIA
APP

ViCop: app brasileiro ajuda deficientes visuais a se locomover com segurança

Aplicativo usa inteligência artificial para oferecer rotas, alertas e informações do entorno para pessoas com baixa visão

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 8:11 h
Aplicativo traz rotas adaptadas para evitar obstáculos
Cerca de 19% da população brasileira convive com algum grau de deficiência visual, segundo dados do IBGE. Entre eles, mais de 6 milhões enfrentam comprometimento severo da visão, enquanto outros 16,5 milhões não obtêm solução nem mesmo com o uso de óculos. Para essas pessoas, deslocar-se pelas cidades envolve desafios diários.

A falta de calçadas acessíveis, sinalização tátil e semáforos sonoros torna o ambiente urbano um obstáculo constante. “Caminhar em um mundo em silêncio visual significa se deparar diariamente com incertezas que a maioria desconhece”, explica Adriana Duarte, especialista em inteligência artificial aplicada à acessibilidade e deficiente visual.

Com base nessa experiência, ela criou o ViCop, aplicativo que pretende ampliar a autonomia de quem tem baixa acuidade visual, oferecendo rotas adaptadas, alertas em tempo real e integração com pontos de apoio próximos, como estações e comércios acessíveis.

Principais recursos do ViCop

  • Rotas adaptadas: caminhos planejados para evitar obstáculos e áreas de risco.
  • Alertas em tempo real: avisos sobre buracos, degraus e veículos próximos.
  • Informações detalhadas do entorno: leitura de placas, fachadas e indicação de espaços adaptados.
  • Copiloto inclusivo: acompanha o ritmo do usuário e respeita o tempo de deslocamento.
  • Integração com serviços: pontos de apoio, comércios acessíveis e estações de transporte.

Mais que um GPS, o ViCop atua como copiloto, interpretando o ambiente e promovendo uma navegação segura. Segundo Adriana, “desenvolvemos o ViCop ‘de dentro para fora’. Quem vive a deficiência sabe o quanto pequenos detalhes fazem diferença”.

O aplicativo está em fase de testes com usuários reais e deve ser lançado em versão beta ainda em 2025. Adriana destaca que o objetivo é escalar a tecnologia com responsabilidade e escuta ativa. “O uso da inteligência artificial só faz sentido quando serve para incluir. Mobilidade com dignidade é um direito”, afirma.

Segundo relatório da OMS, menos de 3% dos aplicativos disponíveis em lojas digitais oferecem recursos nativos de acessibilidade, mostrando que pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras, mesmo na era digital.

O ViCop já desperta interesse de instituições públicas e privadas comprometidas com acessibilidade e está alinhado às diretrizes da ONU para Cidades Inteligentes Inclusivas e Sustentáveis.

