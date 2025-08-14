Novo iPhone pode ficar mais caro para “driblar” tarifaço de Trump

iPhone 17 terá aumento em seu preço - Foto: Divulgação | @asherdipps

A Apple pode aumentar o preço de lançamento do próximo iPhone 17 PRO, modelo de categoria premium da marca que deve ser lançado em setembro de 2025, em US$ 50, que na conversão atual resulta em cerca de R$ 270.

Esse aumento seria justificado por conta de uma mudança nas especificações técnicas do aparelho e mascarar as tarifas impostas por Donald Trump.

A mudança acontece na memória interna base do aparelho, que passaria de 128 GB para 256 GB. Porém a medida também busca “maquiar” as taxas impostas pelo governo estadunidense liderado por Donald Trump à China país que produz diversos componentes do iPhone.

De acordo com um rumor publicado pelo influencer digital ‘Instant Digital”, na rede social chinesa Weibo, a Apple deve parar de produzir a versão de 128 GB do ainda em desenvolvimento iPhone 17 Pro, assim como foi feito no iPhone 16 Pro Max em 2024.

Com isso, a nova linha “Pro” que ainda será lançada em 2025 deverá custar algo a partir de US$ 1.049 (R$ 5.654), não mais US$ 999 (R$ 5.385), como em 2024.

Passado de rumores

Em outras publicações passadas do próprio Instant Digital, assim como reportagens no Wall Street Journal, apresentam que o aumento de US$ 50 no iPhone 17 Pro visa compensar os aumentos sofridos nos dispositivos que o compõem, por conta das taxas.

Preço do iPhone 17

Até o momento não se tem um preço muito palpável para a linha 17 da marca da maçã, mas seguindo o padrão de lançamento da Apple, o aparelho base deve chegar aos mercados com um valor entre R$ 6000 e R$ 7000.

De acordo com a MacRumors, site especializado em produtos da Apple e rumores sobre os mesmos, a apresentação oficial da linha toda deve acontecer no dia 9 de setembro.