TECNOLOGIA

WhatsApp lança novidade que muda a forma de fazer ligação; veja como usar

Aplicativo passará por mudanças para todos os usuários em breve

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

14/08/2025 - 20:57 h
WhatsApp lança novidade envolvendo ligação
WhatsApp lança novidade envolvendo ligação -

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira, 14, duas novas funções que prometem mudar a experiência das chamadas no aplicativo.

Uma das novidades é o agendamento de ligações, enquanto a outra é a possibilidade de levantar a mão ou reagir com emojis durante uma conversa.

As atualizações estão sendo liberadas gradualmente para os usuários. Ainda não há informações sobre quando as novidades estarão disponíveis para todos os usuários.

Como agendar uma ligação no WhatsApp

Agora será possível programar uma chamada e convidar pessoas ou grupos com antecedência. Para isso, basta:

  1. Abrir a aba Ligações;
  2. Tocar no botão “+”;
  3. Selecionar Programar ligação;
  4. Definir data e horário.

A aba Ligações também permitirá gerenciar convites, visualizar a lista de convidados e acessar os links das chamadas, que podem ser adicionados ao calendário ou compartilhados com outras pessoas.

Todos os participantes receberão notificações quando a chamada estiver prestes a começar. Quem criar o link também será avisado sempre que alguém entrar na ligação.

Reações e ‘levantar a mão’

Outra novidade é a função de levantar a mão para indicar que deseja falar, sem interromper a conversa. Também será possível enviar reações com emojis durante a chamada, facilitando a interação de forma mais dinâmica.

Segundo o WhatsApp, mesmo com as novas funções, todas as ligações pessoais continuarão protegidas com criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade dos usuários.

