Evento reúne lideranças femininas para debater redes de apoio e negócios

Hub Salvador - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Hub Salvador realiza, no próximo dia 11 de março, às 15h, o evento “Mulheres que se Organizam: A Força dos Coletivos no Empreendedorismo”. A iniciativa acontece na sede do espaço, localizada na Avenida da França, no bairro do Comércio, em Salvador.

O encontro vai reunir lideranças femininas de diferentes movimentos e organizações, como o Grupo Mulheres do Brasil (Comitê Salvador) e a Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio, além de representantes de outros coletivos.

Com presenças confirmadas das empresárias Rosemma Maluf e Isabel Guimarães, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da plataforma Sympla. A iniciativa busca visibilizar essas lideranças e organizações, ao mesmo tempo em que inspira outras mulheres a compreenderem a importância de participar, construir e fortalecer redes colaborativas como estratégia de desenvolvimento pessoal, profissional e econômico.

De acordo com a Head de Inovação e Empreendedorismo do Hub Salvador, Bárbara Carole reforça o compromisso com uma inovação mais diversa, representativa e conectada às pautas sociais.

“O Hub Salvador, enquanto ambiente público de inovação, cumpre um papel estratégico ao conectar lideranças femininas ao ecossistema empreendedor e tecnológico, atuando como espaço de articulação, escuta, visibilidade e fortalecimento de redes colaborativas”.

Para Rosemma Maluf, os ambientes colaborativos permitem o surgimento de oportunidades que dificilmente apareceriam de forma isolada.

“Fortalecer o empreendedorismo feminino passa, necessariamente, por fortalecer redes. Quando uma mulher cresce sozinha, ela vence. Quando cresce em comunidade, ela transforma o ecossistema. Empreender pode até começar como um caminho individual, mas se sustenta e se expande por meio da conexão”, enfatiza.

SERVIÇO