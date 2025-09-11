Evento vai arrecadar fundos para igreja atingida por incêndio

A Feira da Integração, tem quase 30 anos de tradição - Foto: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora da Luz promoverá em outubro, a 30ª edição da Feira da Integração, um dos eventos mais tradicionais da Igreja Católica. O evento pretende promover a integração da comunidade e arrecadar fundos para atividades filantrópicas, principalmente para a reforma da Igreja Nossa Senhora da Luz, atingida por um incêndio em janeiro deste ano.

Criada em 1994, a Feira da Integração tradicionalmente reúne a comunidade, a pausa de um ano aconteceu apenas durante a pandemia. Neste ano, a feira acontecerá em dois finais de semana: 18 e 19, 25 e 26 de outubro.

Com o mote oficial “Há 30 anos o amor pulsa aqui”, o pároco da igreja, Frei Fernando Henrique, destaca a dimensão solidária do evento: “O tema lembra que o amor é caridade. Ao longo desses 30 anos, diversos projetos sociais da paróquia foram sustentados e mantidos, como o próprio Centro Comunitário, por meio dos recursos arrecadados em cada feira.”

A programação contará com atrações musicais variadas, além de uma das marcas registradas do evento: a diversidade gastronômica. Barracas com comidas típicas italiana, portuguesa, oriental, gaúcha e brasileira estarão à disposição, além de uma ampla variedade de doces e bebidas.

Reforma da Igreja

Parte da renda será destinada à reforma da Igreja Nossa Senhora da Luz, que está em obras desde o incêndio, ocorrido no dia 3 de janeiro. As chamas começaram na secretaria paroquial após um curto-circuito e se alastrou pela rede elétrica. Durante a recuperação foi identificada também a necessidade de reparos no telhado.

De acordo com Frei Fernando Henrique, além da reforma, os recursos da feira contribuem para outras melhorias: “Como neste ano a feira vai ajudar na recuperação da igreja, também conseguimos, em alguma medida, manter e melhorar o próprio Centro Comunitário".

A Feira da Integração, com quase 30 anos de tradição, busca fortalecer os laços da comunidade da Luz e de todos que se relacionam com a paróquia por devoção, fé, afinidade ou participação nos projetos sociais; “Em janeiro celebramos a festa da padroeira com o tema da esperança. Agora, na feira, celebramos o amor que é caridade, esse amor que pulsa e se espalha. É uma espécie de pré-abertura dos festejos de Nossa Senhora da Luz do próximo ano, que também terão como inspiração a caridade e o amor ", ressalta o pároco.